Kā padomju megaprojekts izraisīja vienu no lielākajām 20. gadsimta katastrofām
Foto: Alamy/Vida Press
Pasaulē

Kā padomju megaprojekts izraisīja vienu no lielākajām 20. gadsimta katastrofām

Ārzemju nodaļa

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Pagājušā gadsimta 30. gados PSRS varas iestādes sāka plašā mērogā novirzīt Amudarjas un Sirdarjas upju ūdeņus lauku apūdeņošanai, izjaucot ūdenstilpes dabisko līdzsvaru.

Kā padomju megaprojekts izraisīja vienu no lielāka...

Arāla jūra pārvērtās par tuksnesi vērienīga padomju laika projekta dēļ. Tā rezultātā panīka zvejniecība, sākās toksisku putekļu vētras un mainījās Centrālāzijas klimats. Par to vēstīts projekta "Zudušā pasaule" videomateriālā, ziņo televīzijas kanāls "2+2".

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