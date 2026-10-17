Somijā par nedēļas darbu maksās 2000 eiro: īpaša izglītība nav nepieciešama, taču kandidātam jābūt ar labu ožu
Somijā tiek piedāvāts neparasts darbs, par kuru sola maksāt 2000 eiro bruto par 5 līdz 7 dienām.
Darba pienākums būs izpētīt un aprakstīt Turku arhipelāga smaržas. Arhipelāgu veido vairāk nekā 20 000 salu un jūras klinšu. Organizatori apmaksās arī ceļa izdevumus un nodrošinās bezmaksas naktsmītni, vēsta medijs NLC.
Projekts ir daļa no tūrisma reklāmas kampaņas, kuras mērķis ir popularizēt Turku reģionu kā vienu no smaržām bagātākajiem ceļojumu galamērķiem. Izvēlētajam dalībniekam būs jāmeklē un jāapraksta jūras, priežu mežu, svaigi ceptas maizes un citas reģionam raksturīgas smaržas. Tāpat būs jāuzņem fotogrāfijas un videomateriāli tūrisma organizācijas sociālajiem tīkliem.
Brauciens plānots 2027. gada maijā vai jūnijā. Īpaša izglītība nav nepieciešama, taču kandidātam jābūt ar labu ožu, radošam, jāspēj pārliecinoši darboties kameras priekšā, kā arī jābūt savam fotografēšanas vai filmēšanas aprīkojumam.
Pretendentam jābūt vismaz 18 gadus vecam. Lai pieteiktos, jāieraksta īss video, kurā jāpasmaržo kāds priekšmets un jāapraksta tā smarža. Atalgojums 2000 eiro apmērā paredzēts par visu darba periodu.