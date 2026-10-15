Traģēdija Pakistānā: mācību laikā sabrūkot skolas jumtam, dzīvību zaudē 28 bērni un skolotāja
Pakistānas pilsētā Pešāvarā ceturtdien notikusi traģēdija – mācību laikā sabrucis privātskolas jumts, nogalinot vismaz 29 cilvēkus. Bojāgājušo vidū ir 28 bērni un viena skolotāja, bet vairāk nekā 50 cilvēku guvuši ievainojumus, daži atrodas kritiskā stāvoklī.
Nelaime notikusi privātajā skolā “Al-Khair”, kurā mācās aptuveni 1200 bērnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju sabrucis ēkas jumts, izraisot arī zemāk esošo konstrukciju iebrukšanu. Zem gruvešiem nonākuši skolēni, kuri tobrīd atradās mācību telpās. Visi bojāgājušie un ievainotie bērni bijuši 13 gadus veci vai jaunāki.
Notikuma vietā nekavējoties ieradušies glābēji, kuriem palīdzējuši arī vietējie iedzīvotāji. Viens no viņiem pastāstījis, ka palīdzējis izglābt trīs meitenes. Viņa paša dēls no nelaimes izglābies tikai tāpēc, ka īsi pirms jumta sabrukšanas bija izgājis no klases padzerties ūdeni.
Kāda ievainotā skolotāja, kura negadījuma brīdī atradās klasē, atceras, ka viss noticis pēkšņi. Viņai šķitis, it kā debesis būtu nogāzušās pār galvu, bet nākamais, ko viņa atcerējusies, bijusi pamošanās slimnīcā.
Cietušie nogādāti Pešāvaras slimnīcā, kur lielā pacientu skaita dēļ izsludināta ārkārtas situācija. Tikmēr pie skolas un slimnīcas pulcējušies satraukti vecāki, cenšoties noskaidrot, vai viņu bērni ir izdzīvojuši.
Policija aizturējusi skolas īpašnieku, un sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu jumta sabrukšanas iemeslus. Pešāvaras policijas vadītājs norādījis, ka ēkas konstrukcijas bijušas vājas, tādēļ pastāv aizdomas, ka skolas būvniecības laikā nav ievērotas drošības prasības.
Pakistānā ēku sabrukšanas gadījumi nav retums, jo būvniecības drošības prasības ne vienmēr tiek pienācīgi ievērotas. Arī šovasar Lahorā, sabrūkot mācību centra jumtam, dzīvību zaudēja vairāki bērni.