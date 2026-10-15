Vācija, Itālija un Beļģija aicina piebremzēt ar jaunu ES tiesību aktu pieņemšanu
Vācija, Itālija un Beļģija nākusi klajā ar aicinājumu 15. un 16. oktobrī Briselē notiekošajā Eiropas Savienības līderu samitā apspriest iespēju ieviest īpašu mehānismu, kas ļautu apturēt jaunu ES tiesību aktu virzību, ja tie uzņēmumiem rada nesamērīgu administratīvo slogu.
Trīs valstu iniciatīvas mērķis ir stiprināt Eiropas konkurētspēju, mazināt birokrātiju un veicināt uzņēmējdarbībai un inovācijām labvēlīgāku vidi, vēsta starptautiskais ziņu medijs Euronews.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs (Friedrich Merz), Itālijas premjerministre Džordža Meloni (Giorgia Meloni) un Beļģijas premjerministrs Barts de Vēvers (Bart De Wever) kopīgā vēstulē Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniu Koštam (António Costa) aicinājuši izveidot “ārkārtas bremžu” (emergency brake) mehānismu. Tas kalpotu kā galējs līdzeklis, kas ļautu apturēt jaunu ES tiesību aktu virzību gadījumos, kad to radītais administratīvais slogs un birokrātiskās izmaksas tiktu atzītas par nesamērīgām vai nepamatotām.
Priekšlikumu paredzēts apspriest šonedēļ notiekošajā samitā, kur viens no būtiskajiem jautājumiem ir Eiropas ekonomikas konkurētspēja un administratīvā sloga mazināšana. Pagaidām gan vēl netiek precizēts, kā šāds mehānisms darbotos un uz kuriem tiesību aktiem tas attiektos.
Aicina mazināt birokrātiju un pārlieku regulāciju
Trīs valstu iniciatīva ir daļa no plašākiem centieniem stiprināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Vācijas, Itālijas un Beļģijas vadībā izveidotajā neformālajā konkurētspējas draugu valstu grupā apvienojušās 19 ES dalībvalstis, kas meklē kopīgu pieeju Eiropas rūpniecības izaicinājumiem un iespējām mazināt administratīvo slogu.
Vēstulē trīs valstu līderi rosina ne tikai apturēt pārmērīgi apgrūtinošu regulējumu, bet arī paātrināt investīciju projektu plānošanu un saskaņošanu stratēģiski svarīgās nozarēs – enerģētikā, dekarbonizācijā, mākslīgā intelekta risinājumos un aizsardzībā.
Tiek piedāvāts arī tā dēvētais prioritātes princips (priority rule), kas noteiktos gadījumos ļautu uz laiku apturēt atsevišķu regulatīvo prasību piemērošanu, lai paātrinātu jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu.
Vēl viena būtiska iniciatīvas daļa ir uzņēmumu ziņošanas pienākumu samazināšana. Vācija, Itālija un Beļģija piedāvā mainīt līdzšinējo pieeju, paredzot, ka administratīvo prasību nepieciešamība būtu īpaši jāpamato, nevis jāuzskata par pašsaprotamu. Šāda pieeja varētu būt īpaši nozīmīga mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem regulējuma ievērošanas izmaksas nereti veido salīdzinoši lielāku slogu.
Nesamērīgs regulējums bieži ir stimuls melnajam tirgum
Kā viens no aktuāliem regulējuma samērīguma piemēriem ir minama Eiropas Komisija gatavotā Tabakas izstrādājumu direktīvas (TPD) pārskatīšana. Šovasar noslēdzās sabiedriskā apspriešana par turpmāko regulējumu, kurā tika vērtēti gan sabiedrības veselības, gan tirgus attīstības jautājumi.
Viens no galvenajiem diskusijas jautājumiem ir par dažādu tabakas un nikotīna produktu regulējuma samērīgumu un nepieciešamību piemērot atšķirīgu regulējumu atbilstoši katra produkta riskam. Kā to jau parādījusi līdzšinējā ES valstu pieredze, nepārdomātai ierobežojumu un nodokļu politikai var būt sabiedrības veselībai un drošībai kaitējošas sekas. Tā var stimulēt tabakas produktu kontrabandu, veicina organizētās noziedzības uzplaukumu, graut legālo uzņēmumu konkurētspēju, kā arī radīt ievērojamus zaudējumus budžetā, neiegūto nodokļu ieņēmumu dēļ.
Latvijā šo situāciju šobrīd izjūt īpaši sāpīgi, jo 2025. gada sākumā stājās spēkā jaunie tabakas un nikotīna produktu ierobežojumi, tostarp aromatizētāju aizliegums e-cigaretēs un nikotīna koncentrācijas ierobežojumi nikotīna spilventiņos. To spēkā stāšanās ir ļoti negatīvi mainījusi situāciju visā nozarē un valstī kopumā. Latvijā strauji audzis viltoto cigarešu īpatsvars nelegālajā tirgū un arvien lielāku nozīmi iegūst nelegāla ražošana, legālajam patēriņam nodoto elektronisko cigarešu šķidruma apjoms samazinājies par 42,5% un vairāk nekā 42 % e-cigarešu tirgū ir nonākušas nelegāli. KPMG dati liecina, ka nelegālo cigarešu tirdzniecības radītie zaudējumi valsts budžetā pērn veidoja jau 74 miljonus eiro. Tiesību aizsardzības institūcijas atzīst, ka vadošais nelegālā tirgus attīstību stimulējošais faktors pērn ir bijis ieviestais garšu aizliegums, nikotīna daudzuma ierobežojumi un akcīzes nodokļa pieaugums
Šajā kontekstā Vācijas, Itālijas un Beļģijas iniciatīva iegrožot pārmērīgu birokrātiju un pārregulāciju ES līmenī varētu būt nozīmīga arī Latvijai. Tā varētu veicināt rūpīgāku ieklausīšanos nozares ekspertu brīdinājumos un vispusīgāku jaunu ierobežojumu ietekmes izvērtēšanu, ņemot vērā ne tikai iecerētos ieguvumus, bet arī iespējamās negatīvās sekas – nelegālā tirgus pieaugumu, uzņēmumu konkurētspējas vājināšanos un valsts budžeta ieņēmumu samazināšanos.