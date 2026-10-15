Vatikāns atklāj, kā pāvests Leons XIV pārcietis nakti pēc vēža operācijas
Pāvests Leons XIV turpina atveseļoties pēc plaušu vēža operācijas, kuras laikā viņam izņemta daļa labās plaušas.
Vatikāns ceturtdien nācis klajā ar jaunāko informāciju par 71 gadu vecā katoļu baznīcas vadītāja veselības stāvokli, norādot, ka atveseļošanās norit veiksmīgi. “Pāvests slimnīcā labi pavadījis nakti. Viņš ir piecēlies un paēdis brokastis,” teikts Vatikāna paziņojumā, kas publicēts saziņas lietotnē “Telegram”. Jau trešdien ārsti norādīja, ka pāvesta atveseļošanās norit atbilstoši prognozētajam.
Operācija tika veikta otrdien Romas Džemelli slimnīcā, kur mediķi izņēma veidojumu pāvesta plaušā. Pēc operācijas Vatikāns apstiprināja, ka tas bijis ļaundabīgs audzējs un ķirurgiem nācies izņemt daļu labās plaušas. Tagad tiek gaidīti biopsijas rezultāti, lai noskaidrotu, vai vēzis nav izplatījies arī citviet organismā.
Neraugoties uz nopietno operāciju, pāvests jau trešdien slimnīcā esot noturējis misi īpaši sagatavotā telpā. Vatikāns iepriekš prognozēja, ka atveseļošanās varētu ilgt aptuveni nedēļu, tādēļ līdz 20. oktobrim atceltas visas plānotās pāvesta oficiālās tikšanās.
Labas veselības vēlējumus pāvestam izteicis arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš iepriekš asi kritizējis viņa nostāju pret karu: “Es tikai vēlos viņam novēlēt visu labāko. Lai ātri izveseļojas!”