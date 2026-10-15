Ukraina pārtrauc Trampa "enerģētisko pamieru" un dod triecienu Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina atsāk triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo Maskava nav ievērojusi tā dēvēto enerģētisko pamieru un turpinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Naktī uz 15. oktobri Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kur izcēlies ugunsgrēks.
Naktī uz 15. oktobri Ukrainas aizsardzības spēki veikuši gaisa triecienus stratēģiskiem objektiem Krievijas Rjazaņas apgabalā. Viens no uzbrukuma mērķiem bijusi vietējā naftas pārstrādes rūpnīca, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Gaisa trauksme Rjazaņas apgabalā tika izsludināta neilgi pēc pusnakts. Drošības apsvērumu dēļ atsevišķos Rjazaņas rajonos atceltas mācības skolās un slēgti bērnudārzi.
Naktī pilsētas iedzīvotāji dzirdējuši sprādzienus naftas pārstrādes rūpnīcas apkārtnē.
Rjazaņas apgabala gubernators Pāvels Malkovs apstiprinājis, ka naktī un 15. oktobra rītā Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbrukuši Rjazaņas naftas pārstrādes rūpnīcai. Pēc viņa teiktā, rūpnīcas teritorijā izcēlies ugunsgrēks.
Turklāt Ukrainas droni sabojājuši noliktavu vēl kāda Rjazaņas uzņēmuma teritorijā.
Iepriekš Ukraina trīs dienas nebija veikusi gaisa triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, ievērojot tā dēvētā enerģētiskā pamiera nosacījumus. Kā vēstīts, par šādu vienošanos ASV prezidents Donalds Tramps bija runājis ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
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Pēc Trampa teiktā, šī vienošanās bijusi daļa no plašākas vienošanās ar Krieviju par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm pasaules tirgum.
Tomēr Krievija enerģētisko pamieru nav ievērojusi un turpinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Ņemot vērā Krievijas rīcību, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā laikrakstam "Financial Times" paziņojis, ka Ukrainas bruņotie spēki atsāk operācijas pret Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
"Aizliegums [attiecībā uz triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām] ir atcelts. Ar to ir cauri," intervijā sacīja Zelenskis.
Ukraina trīs dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus, un pēdējā nedēļā tika nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku, norādīja prezidents.
Tajā pašā laikā Ukrainas Bruņotie spēki palika bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par ballistiskajām raķetēm, un "Starlink" darbība visā valstī palēninājās.
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Kā norādīja Zelenskis, ASV partneri brīdinājuši Ukrainas armiju: "Ja jūs nepārtrauksiet [uzbrukumus enerģētikas objektiem], mēs bloķēsim izlūkošanas datus."
Vēlāk Kijivai tika skaidrots, ka tā bijusi "tehniska kļūda".
Zelenskis noraidīja versiju par nejaušu "Starlink" darbības traucējumu: "Tā nebija tehniskā problēma, bet gan gribas trūkums."