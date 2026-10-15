Ukrainas "Neptun" raķešu triecienā Krievijas lidlaukā iznīcināti seši bumbvedēji Su-34M
Naktī uz 15. oktobri Ukrainas Jūras spēki veikuši raķešu triecienu Krievijas militārajam lidlaukam Voroņežas apgabalā. Saskaņā ar Ukrainas militārpersonu sniegto informāciju uzbrukumā iznīcināti seši iznīcinātāji-bumbvedēji Su-34M.
Par to vēsta Ukrainas Bruņoto spēku Jūras spēki.
Trieciens veikts ar krasta aizsardzības raķešu kompleksu "Neptun", un tā mērķis bijis militārais lidlauks "Borisogļebska", kas atrodas Voroņežas apgabalā.
Pēc Ukrainas Jūras spēku sniegtās informācijas, uzbrukumā iznīcināti seši Krievijas iznīcinātāji-bumbvedēji Su-34M, kā arī iekārtas, kas nodrošināja militārās aviācijas lidojumus.
Lidlauka teritorijā pēc trieciena fiksēti atkārtoti sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks.
Ukrainas Jūras spēki norāda, ka informācija par uzbrukuma rezultātiem vēl tiek precizēta.
Kāpēc Su-34M ir bīstami?
Su-34M ir modernizēta Krievijas iznīcinātāja-bumbvedēja Su-34 versija, kas spēj pārvadāt vairākas vadāmās un fugasa aviobumbas, kā arī dažādu tipu raķetes.
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Šīs lidmašīnas ir viens no galvenajiem Krievijas taktiskās aviācijas līdzekļiem, ko izmanto triecieniem ar vadāmajām aviobumbām pa Ukrainas aizsardzības spēku pozīcijām un apdzīvotajām vietām frontes tuvumā.
Ukrainas Jūras spēki uzsver, ka šo lidmašīnu iznīcināšana būtiski vājina Krievijas militārās aviācijas spējas.
Pēc Ukrainas militārpersonu vērtējuma, šādu zaudējumu dēļ Krievijas taktiskās aviācijas aktivitāte attiecīgajos frontes virzienos varētu samazināties.
Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par nodomu atsākt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Pēc viņa teiktā, iepriekš noteiktais ierobežojums šādu triecienu veikšanai ir atcelts.
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ASV izlūkdienesti draudējuši pārtraukt izlūkošanas informācijas apmaiņu ar Ukrainu, ja tā turpinās uzbrukt Krievijas enerģētikas objektiem.
"Aizliegums [attiecībā uz triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām] ir atcelts. Ar to ir cauri," intervijā sacīja Zelenskis.
Ukraina trīs dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus, un pēdējā nedēļā tika nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku, norādīja prezidents.
Tajā pašā laikā Ukrainas Bruņotie spēki palika bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par ballistiskajām raķetēm, un "Starlink" darbība visā valstī palēninājās.
Kā norādīja Zelenskis, ASV partneri brīdinājuši Ukrainas armiju: "Ja jūs nepārtrauksiet [uzbrukumus enerģētikas objektiem], mēs bloķēsim izlūkošanas datus."
Vēlāk Kijivai tika skaidrots, ka tā bijusi "tehniska kļūda".