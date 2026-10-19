Ar ko patiesībā baro veikalos nopērkamos lašus? Audzētāji strauji maina ierasto praksi, bet Lielbritānijā atsakās tirgot šādu produktu
Eiropas lielākie lašu audzētāji arvien plašāk sāk izmantot vistu pārstrādes blakusproduktus zivju barībā, cenšoties samazināt izmaksas un atkarību no tradicionālajiem zivju miltiem.
Jaunākajā "Financial Times" publikācija' lasāms, ka vistas pārstrādes blakusproduktus lašu barībā izmanto vai sāk ieviest vairāki lielie audzētāji, tostarp "Mowi", "Grieg Seafood" un "SalMar". Vienlaikus daļa Lielbritānijas lielveikalu joprojām iebilst pret šādu barību.
"Lerøy Seafood Group" (Norvēģijas lašu audzētājs) sadarbībā ar savu barības piegādātāju "EWOS Cargill" pērn sāka izmantot vistu pārstrādes blakusproduktus zivju barībā.
Kā uzņēmums norādījis paziņojumā presei, šī iniciatīva varētu samazināt barības oglekļa pēdu līdz pat 16% un ir daļa no plašākas stratēģijas, kuras mērķis ir padarīt jūras velšu ražošanu ilgtspējīgāku.
Norvēģijas trešā lielākā un viena no pieciem pasaulē lielākajiem lašu audzēšanas uzņēmumiem "Lerøy" ilgtspējas un kvalitātes vadītāja Anne Hilde Midtveita norādīja, ka zivju barība ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem akvakultūras nozarē, tāpēc ir svarīgi atrast ilgtspējīgākas barības sastāvdaļas, 2025. gadā rakstīja "www.fishfarmingexpert.com"
"Lai sasniegtu mūsu ambiciozo mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 46%, mums ir jāpastiprina centieni samazināt emisijas, kas rodas zivju barības ražošanas un izmantošanas rezultātā," sacīja Midtveita.
"Mēs lepojamies, ka esam vieni no pirmajiem, kas Norvēģijā iesaistās šajā vērienīgajā iniciatīvā, un uzskatām, ka jārīkojas jau tagad, lai spētu pārvarēt nākotnes izaicinājumus. Sadarbojoties un ieviešot inovācijas, mēs varam rast jaunus risinājumus ilgtspējīgākai jūras velšu ražošanas nozarei."