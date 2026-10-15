"Tramps nodod Ukrainu un pagarina karu": Ukrainas medijs nāk klajā ar skarbu vērtējumu
ASV prezidents Donalds Tramps ne tikai atsakās atbalstīt Ukrainu, bet ar saviem pēdējiem lēmumiem aktīvi palīdz Krievijai uzvarēt karā. Šādu viedokli redakcijas komentārā pauž Ukrainas izdevuma "The Kyiv Independent" žurnālisti.
ASV prezidents Donalds Tramps "kopš pagājušās nedēļas atrodas arvien dziļākā Ukrainas nodevības spirālē", palīdzot Krievijai uzvarēt karā. Tā teikts izdevuma "The Kyiv Independent" redakcijas komentārā, kurā analizēti Amerikas līdera pēdējie lēmumi un paziņojumi.
Pēc raksta autoru domām, pēdējās dienas atklājušas vēl satraucošāku situāciju: Tramps ne tikai atstāj Ukrainu bez atbalsta, bet arī "aktīvi palīdz Krievijai uzvarēt karā".
"Daudzi plašsaziņas līdzekļi un komentētāji savus vērtējumus formulē pārāk piesardzīgi, apgalvojot, ka Tramps "izdara spiedienu uz Ukrainu". Mums visiem ir pienākums rīkoties atbildīgi un saukt lietas īstajos vārdos, lai cik nepatīkami tas izklausītos: Tramps nemēģina panākt vienošanos - viņš cenšas "izbeigt karu", vienkārši palīdzot Krievijai uzvarēt," teikts publikācijā.
Žurnālisti uzskata, ka viss sācies pēc tam, kad Baltā nama saimnieks paziņojis par vienošanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm ASV tirgum.
Pēc autoru vērtējuma, šī vienošanās nesamazinās degvielas cenas, bet gan raidīs signālu, ka ekonomiskā sadarbība ar Krieviju ir pieļaujama, neraugoties uz tās īstenoto karu pret Ukrainu.
Tam sekojis Trampa negaidītais paziņojums par tā dēvēto enerģētikas pamieru, par kuru Ukrainas varasiestādes iepriekš neko neesot zinājušas. Kad Krievija šo iniciatīvu ignorējusi un turpinājusi uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, Tramps uz to nav reaģējis.
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Turpmākajās dienās situācija, pēc izdevuma domām, tikai pasliktinājusies. Krievija divas naktis pēc kārtas apšaudījusi Ukrainas pilsētas ar ballistiskajām raķetēm, bet Kijiva šajā laikā neesot saņēmusi no ASV izlūkošanas informāciju, kas brīdinātu par Krievijas raķešu palaišanu.
"Lai gan pagaidām tam nav apstiprinājuma, pastāv liela iespējamība, ka ASV ir ierobežojušas noteiktas izlūkošanas informācijas apmaiņu. Ja tā ir taisnība, tas nozīmētu vēl vairāk bojāgājušu ukraiņu. Ja nav brīdinājuma, cilvēkiem nav laika nokļūt patvertnēs. Pagājušajā naktī šādā uzbrukumā Kijivā gāja bojā vismaz trīs cilvēki - civiliedzīvotāji savās mājās," raksta izdevums.
Turklāt "The Kyiv Independent" atgādina, ka 14. oktobrī kļuva zināms par "Starlink" sakaru sistēmas izmantošanas ierobežojumiem Ukrainā.
"Šī nodevība notikusi pēc vienas no nāvējošākajām nedēļām Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pagājušajā nedēļā Krievija Ukrainā nogalināja vairāk nekā 150 civiliedzīvotāju. Vienā uzbrukumā autobusu pieturai Kramatorskā vien gāja bojā 33 cilvēki. Citā Krievijas uzbrukumā, Prilukos, bojāgājušo vidū bija trīs gadu veci bērni", norāda publikācijas autori.
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Žurnālisti arī pievērš uzmanību tam, ka Tramps vairākkārt nosodījis Ukrainas uzbrukumus naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, savukārt pēdējo reizi Krievijas triecienus Ukrainas civiliedzīvotājiem viņš esot nosodījis vēl 2025. gadā.
"Lai gan Tramps vairākkārt demonstrējis savu nicinājumu pret Ukrainu (skandalozā epizode Ovālajā kabinetā), viņa pēdējā laika cinismam vajadzētu šokēt pat visdedzīgākos atbalstītājus," teikts redakcijas komentārā.
Vienlaikus raksta autori ir pārliecināti, ka Trampa sniegtā palīdzība Krievijai nepiespiedīs ukraiņus pārtraukt pretošanos, taču tā paildzinās karu.