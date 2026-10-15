Situācija Francijā kļūst nekontrolējama: skolēnu protestos aizturēti jau vairāk nekā 6800 cilvēku
Francijā nerimst skolēnu protesti, kuru laikā vairākās pilsētās jaunieši bloķē ieejas skolās, traucējot mācību norisi. Skolēnu un studentu organizācijas aicina sestdien, 17. oktobrī, rīkot jaunu valsts mēroga protesta akciju.
Protesti turpinās jau vairākas dienas. Jaunieši savu neapmierinātību galvenokārt pauž, bloķējot skolu ieejas. Tomēr atsevišķie vardarbības gadījumi radījuši bažas par situācijas tālāku attīstību, īpaši ņemot vērā gaidāmās demonstrācijas visā valstī.
Kopš protestu sākuma policija aizturējusi vairāk nekā 6800 cilvēku, no kuriem lielākā daļa jeb 86% ir nepilngadīgie. Vienlaikus Francijas policijas uzraudzības iestāde IGPN sākusi 36 izmeklēšanas saistībā ar policijas rīcību protestu laikā.
Francijas prezidents Emanuels Makrons brīdinājis, ka jauniešu neapmierinātība tiek izmantota politiskiem mērķiem. Kā norādījusi valdības pārstāve Moda Brežona, prezidents atzīst jauniešu bažas par pamatotām, tomēr uzskata par nepieņemamu to politisku izmantošanu un pārvēršanos vardarbībā pilsētu ielās.
Lai mazinātu spriedzi, Francijas valdība pirms dažām dienām paziņoja par vairākiem pasākumiem, tostarp 3000 skolotāju aizvietotāju norīkošanu uz atsevišķām skolām. Tomēr protestējošie skolēni uzskata, ka ar valdības piedāvātajiem risinājumiem nepietiek, tādēļ protesta akcijas turpinās.
Īpaša uzmanība pievērsta sestdienai, 17. oktobrim, kad paredzēta jauna valsts mēroga protesta akcija. Drošības spēki jau gatavojas iespējamām demonstrācijām, bažījoties par asiņainiem incidentiem.