Aizturēts okupants, kurš Harkivas apgabalā nošāva 5 Ukrainas karavīrus
Ukrainas Ģenerālprokuratūra atklājusi jaunas detaļas par piecu Ukrainas karavīru un viena civiliedzīvotāja slepkavību Harkivas apgabalā. Aizdomās turētais izrādījies Krievijas armijas karavīrs, kurš, iespējams, darbojies diversantu un izlūku grupas sastāvā.
Ukrainas Ģenerālprokuratūra publiskojusi jaunāko informāciju par piecu Ukrainas Bruņoto spēku karavīru un kāda civiliedzīvotāja slepkavības izmeklēšanu Harkivas apgabalā.
Noskaidrots, ka aizturētais aizdomās turētais ir Krievijas militārpersona. Tomēr pretēji iepriekš medijos izskanējušajai informācijai viņš nav no gūsta izbēdzis Krievijas karavīrs, bet gan, iespējams, Krievijas diversantu un izlūku grupas dalībnieks.
Par to teikts Ukrainas Ģenerālprokurora biroja oficiālajā paziņojumā.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju aizdomās turētais dzimis Sanktpēterburgā un dienējis Krievijas Bruņoto spēku 1009. motorizēto strēlnieku pulka 2. bataljonā.
Lai slēptu savu piederību Krievijas armijai, vīrietis pārģērbies civilajā apģērbā.
Pirms uzbrukuma Ukrainas karavīriem aizdomās turētais nonācis Harkivas apgabala Cirkunu pašvaldības teritorijā. Tur viņš pie kādas ūdenstilpes pamanījis vietējo iedzīvotāju, kurš makšķerējis.
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Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas informāciju Krievijas karavīrs baidījies, ka civiliedzīvotājs viņu pamanīs un ziņos par viņa atrašanās vietu. Tādēļ viņš, iespējams, nolēmis vīrieti nogalināt.
13. oktobrī bruņotais Krievijas karavīrs nonācis Harkivas rajona Momotovas ciemā, kur iekļuvis privātmājā, kur īslaicīgi uzturējušies Ukrainas karavīri.
Tur viņš atklājis uguni uz mājā esošajām militārpersonām. Uzbrukumā nogalināti pieci Ukrainas Bruņoto spēku 72. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri.
Pēc apšaudes uzbrucējs aizbēdzis no notikuma vietas. Viņš atbrīvojies no automātiskā ieroča un turpinājis pārvietoties pa meža joslu Harkivas virzienā.
Vēlāk aizdomās turētais aizturēts Harkivas pilsētā.
Pašlaik turpinās neatliekamās izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.