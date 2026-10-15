Masks par "Starlink" darbības traucējumiem Ukrainā: vainīga ir ASV valdība
Vakar tika ziņots, ka Ukrainas armija saskārusies ar “SpaceX” satelītinterneta darbības ierobežojumiem, kas apgrūtinājuši un pat izjaukuši vairākas kaujas operācijas. Tagad uzņēmuma “SpaceX” vadītājs Īlons Masks paziņojis, ka par militāro satelītsakaru ierobežojumiem atbildīga esot ASV valdība, nevis viņa uzņēmums.
“"Starshield" sistēmas pieder ASV valdībai - tā tās kontrolē. Jebkādus ātruma vai lietošanas ierobežojumus nosaka ASV militārpersonas un galu galā prezidents,” sociālajā tīklā “X” uzsvēris Masks, norādot uz ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Uzņēmējs arī skaidrojis, ka jānošķir militārām vajadzībām paredzētā “Starshield” sistēma no civilā satelītinterneta pakalpojuma “Starlink”. Abas sistēmas izstrādājis “SpaceX”, taču to izmantošanai Ukrainā ir atšķirīgi nosacījumi.
Maska paziņojums sekojis Ukrainas bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova ierakstam, kurā viņš norādījis, ka tiek atjaunota “Starlink” darbība. Vienlaikus Fedorovs uzsvēris, ka Ukrainas aizsardzībai īpaši svarīgi būtu pilnībā atcelt “Starshield” ātruma ierobežojumus, un pateicies Maskam par līdzšinējo atbalstu.
Ukrainas aizsardzības amatpersonas pieļauj, ka tieši Vašingtona varētu būt atbildīga par sakaru ātruma samazināšanos atsevišķos termināļos. Šīs sistēmas Ukrainas armija izmanto militāro operāciju koordinēšanai, tostarp bezpilota lidaparātu darbības nodrošināšanai.
Tikmēr ASV opozīcijā esošie demokrāti kritizējuši Trampa administrāciju saistībā ar ziņām par sakaru traucējumiem. Ukrainā arī izskanējušas bažas par iespējamiem ierobežojumiem ASV sniegtajai izlūkošanas informācijai par Krievijas raķešu uzbrukumiem, taču Tramps noliedzis, ka šāds lēmums būtu pieņemts.
Jāatgādina, ka naktī uz 14. oktobri Ukrainas militārpersonas negaidīti saskārās ar “Starlink” satelītinterneta darbības ierobežojumiem. Sakari sāka pārtrūkt, kad ar sistēmu aprīkotie bezpilota lidaparāti pārvietojās lielā ātrumā. Ukrainas prezidenta padomnieks Serhijs Beskrestnovs norādīja, ka armija par izmaiņām iepriekš nav brīdināta, tādēļ izjaukta vairāku kaujas uzdevumu izpilde.