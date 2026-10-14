Pēc negaidītajiem “Starlink” traucējumiem Ukraina paziņo par daļēju sakaru atjaunošanu
Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs trešdienas vakarā paziņoja, ka Ukrainā atsākta "Starlink" termināļu darbība kustībā esošiem objektiem ar ātrumu līdz 160 kilometriem stundā.
""Starlink" darbība ar ātrumu līdz 160 kilometriem stundā tiek atsākta. Uzbrukuma droniem un pārtvērējdroniem atkal jāpaceļas gaisā," pavēstīja Fedorovs.
Aizvadītajā naktī Ukrainā, pēc visa spriežot, tika ierobežota vairāku "Starlink" interneta termināļu darbība, trešdien paziņojis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskrestnovs.
Ukraina sakariem kaujas laukā izmanto satelītu sistēmu "Starlink", ko kontrolē miljardiera Īlona Maska uzņēmums "SpaceX", taču Masks kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā vairākkārt ir mainījis savu nostāju attiecībā uz Ukrainu.
"Šonakt "SpaceX" ieviesa ātruma ierobežojumu kustībā esošajiem "Starlink" termināļiem," sacīja Beskrestnovs.
"Mūsu aizsardzības spēki netika brīdināti par šo ierobežojumu, kas izraisīja vairāku misiju pārtraukšanu," paziņoja padomnieks. "Acīmredzot šī rīcība nevar būt nejaušība un ir saistīta ar pašreizējo politisko situāciju," viņš piebilda.
Augsta ranga Ukrainas amatpersona ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka šie traucējumi "pirmkārt un galvenokārt nopietni ierobežo loģistiku".