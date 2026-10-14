Sešus gadus nav samaksājis par cepumiem! Sievietes ieraksts "Facebook" liek ASV senatoram atvērt maciņu
ASV republikāņu senators Rodžers Māršals nonācis nepatīkamas uzmanības centrā pēc tam, kad kāda konditorejas īpašniece sociālajos tīklos atklājusi – politiķa priekšvēlēšanu kampaņas komanda viņai jau sešus gadus ir parādā gandrīz 700 dolāru par pasūtītajiem cepumiem un citiem saldumiem. Tikai pēc tam, kad sievietes ieraksts izraisīja plašu rezonansi, senators parādu beidzot samaksājis.
Viss sākās 8. oktobrī, kad ASV Kanzasas štata konditorejas "Holly’s Sweet Treats" īpašniece Holija Tomasa sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu, kas sākās ar jautājumu: "Vai zināt, kāpēc es nekad nebalsošu par Rodžeru Māršalu?"
Sieviete atklāja, ka 2020. gadā politiķa priekšvēlēšanu kampaņas komanda viņas konditorejā pasūtījusi cepumus un citus saldumus vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas pasākumam. Pasūtījuma kopējā summa bijusi 678,75 ASV dolāri (aptuveni 585 eiro), taču naudu viņa tā arī nav saņēmusi.
"Gandrīz gadu es vairākkārt mēģināju saņemt samaksu, zvanot un rakstot e-pastus. Uz maniem zvaniem neviens neatbildēja, un rēķins tā arī netika apmaksāts," rakstīja Tomasa.
Konditorejas īpašniece uzsvēra, ka notikušais viņai sagādājis īpaši lielas grūtības, jo tas risinājies Covid-19 pandēmijas laikā, kad daudziem mazajiem uzņēmumiem nācies cīnīties par izdzīvošanu.
"Tolaik svarīgs bija katrs dolārs. Šo cepumu un saldumu pagatavošana maksāja naudu, darbinieki ieguldīja savu laiku, un mans mazais uzņēmums nevarēja atļauties to visu vienkārši atdāvināt," skaidroja sieviete.
Tomasa arī uzsvēra, ka viņas sašutumam neesot nekāda sakara ar politiskajām simpātijām. Runa esot par personīgu pieredzi un to, cik svarīgi ir pildīt finansiālās saistības.
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Viņas ieraksts strauji izplatījās sociālajos tīklos un galu galā sasniedza arī pašu senatoru.
Māršals 10. oktobrī platformā "X" publiski atvainojās un apgalvoja, ka viņam nav ne jausmas, kā šāda situācija varējusi rasties.
"Mums nav ne mazākās nojausmas, kā tas notika. Taču, tiklīdz par to uzzinājām, nekavējoties mēģinājām sazināties ar uzņēmumu, lai atvainotos, un samaksājām 2020. gada rēķinu dubultā," paziņoja politiķis.
Senators arī publicēja maksājuma apliecinājumu, kurā redzams, ka konditorejai pārskaitīti 1300 dolāri.
Tomēr interneta lietotāji ātri pamanīja kādu mulsinošu detaļu – 1300 dolāri nemaz nav divreiz vairāk par sākotnējo parādu. Divkārša summa būtu 1357,50 dolāri.
Daļa komentētāju politiķim pārmeta, ka viņš parādu samaksājis tikai tāpēc, ka stāsts kļuvis publisks. Citi norādīja, ka, pieskaitot procentus par sešus gadus ilgo kavēšanos, maksājumam vajadzētu būt vēl lielākam.
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Savu reakciju pauda arī pati konditorejas īpašniece, kura vēlāk "Facebook" apstiprināja, ka nauda beidzot ir saņemta.
"Labāk vēlu nekā nekad, vai ne? Pēc sešiem gadiem mēs beidzot varam atzīmēt šo rēķinu kā APMAKSĀTU!" viņa rakstīja.
Skandāls politiķim izvērties īpaši neērtā laikā, jo novembrī viņš atkārtoti kandidēs ASV Senāta vēlēšanās.