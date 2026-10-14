Dānija vēl uz pusgadu pagarina kontroli uz robežas ar Vāciju
Dānija pagarinās kontroli uz robežas ar Vāciju vēl par sešiem mēnešiem, trešdien paziņoja Dānijas Tieslietu ministrija.
Dānijas varasiestādes secinājušas, ka apdraudējums turpina pastāvēt, teikts ministrijas paziņojumā.
Dānijas tieslietu ministrs Nikolajs Vamens nolēmis pagarināt pagaidu robežkontroli, kam bija jābeidzas 11. novembrī, līdz 2027. gada 11. maijam, norādīja ministrija.
Vamens par šo lēmumu informēja Eiropas Komisiju.
Kā pauda ministrs, iekšējās drošības situācija ir nopietna. Viņš piebilda, ka joprojām pastāv terorisma un sabotāžas draudi.
Svarīgs faktors ir arī nesenā migrācijas krīze Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā.
Tur pieredzētā nelegālo imigrantu masveida ielaušanās parādīja, cik ātri var sākties masu kustība, teikts paziņojumā.
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Jūlija beigās Seutā no Marokas ielauzās 70 līdz 80 tūkstoši nelegālo imigrantu.
Robežkontrole uz Dānijas un Vācijas robežas ir spēkā jau kādu laiku.
Vācija 2024. gada 16. septembrī ieviesa kontroli uz robežas ar Dāniju un kopš tā laika to vairākkārt pagarinājusi. Dānija sāka veikt pastāvīgas pārbaudes uz robežas ar Vāciju 2024. gada 12. maijā.
Šengenas zonā principā nav paredzētas pārbaudes iekšējās robežās, tomēr noteiktos apstākļos ir iespējamas pagaidu pārbaudes.