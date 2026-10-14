“Mēs nepārdodam savu valsti!” Zelenskis ar skaudru vēstījumu vēršas pie Trampa
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien intervijā britu žurnālistam Pīrsam Morganam atzina, ka jūtas nodots ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījuma dēļ.
Morgans Zelenskim vaicāja, vai viņš jūtas nodots saistībā ar pēdējā laika notikumiem, konkrēti - ASV un Krievijas dīzeļdegvielas vienošanos un enerģētisko pamieru. "Patiesi, jā. Atklāti sakot, starp mums runājot. Bet, es domāju, situācija ir nedaudz sarežģītāka nekā vienkārši manas emocijas vai izjūtas. Jā, tas nav atkarīgs no manis. Es domāju, ka mūsu valstij ir jāizdzīvo," atbildēja Ukrainas prezidents.
Žurnālists Ukrainas prezidentam vaicāja, kā viņš reaģēja uz to, ka Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins panāca vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm ASV un pasaules tirgos.
"Žēl, ka mēs zaudējam, zaudējam spēcīgu partneri. Tāds ir mans viedoklis," atbildēja Zelenskis.
Uz precizējošo jautājumu, vai viņš uzskata, ka Ukraina "zaudē" ASV, Zelenskis atbildēja: "Jā".
"Jā. Bet ne mūsu dēļ. Mēs, es uzskatu, nedrīkstam būt vāji. Pretējā gadījumā mēs nespēsim izdzīvot. Mēs nepārdodam savu valsti. Klausieties, draugi, mums tas nav bizness. Tā ir mūsu dzīve. Tā ir mūsu valsts, mūsu ķermenis, mūsu mājas, mūsu bērni. Un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tāpēc sāp, kad prezidents Tramps pāriet uz otru pusi - ne uz mūsu pusi," norādīja Zelenskis.
Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka Ukraina nav pret to, ka Tramps "paliek starpnieka lomā".
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"Bet, ja tu esi vidū, tad tev jāpaliek vidū, nevis jāpāriet uz nepareizo pusi. Es uzskatu, ka viņa padomnieki kļūdās. Nezinu, kas viņu vada šajā virzienā. Tā nav tā vēstures puse, kas ir pareizā," piebilda Ukrainas prezidents.
Zelenskis arī aicināja ASV tehnoloģiju miljardieri Īlonu Masku atjaunot kaujas laukā izmantoto "Starlink" sistēmu.
"Tātad viņi to izslēdza. Tas ir viņu lēmums," teica Zelenskis, atbildot uz Morgana jautājumu par to, kāds ir viņa vēstījums Maskam saistībā ar sistēmu, kas palīdz Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzbrukt Krievijas okupētajai teritorijai un vadīt pretgaisa aizsardzības bezpilota lidaparātus.
"Es ceru, ka tā ir kļūda, varbūt milzīga tehniska problēma. Es nezinu, bet mēs lūdzam to darīt - ieslēgt sistēmu," sacīja Zelenskis.