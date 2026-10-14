"Viss virzās ļoti ātri!" Putina padomnieks atklāj, kad gaidāmi pirmie Krievijas un ASV degvielas darījumi
Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks Kirils Dmitrijevs trešdien pauda pārliecību, ka tuvākajās dienās tiks parakstīti pirmie līgumi par Krievijas dīzeļdegvielas piegādi ASV.
ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja par vienošanos ar Putinu par atļauju Krievijas dīzeļdegvielai nonākt globālajos tirgos, lai ierobežotu cenas, kas strauji pieaugušas Tuvo Austrumu kara dēļ.
"Tas viss notiks nākamajās dienās," atbildot uz Krievijas ziņu aģentūru jautājumu, kad varētu tikt parakstīti pirmie līgumi, sacīja Dmitrijevs, kurš Kremļa īpašais sūtnis ekonomiskās sadarbības jautājumos. "Mums ir ļoti ciešs, regulārs kontakts ar amerikāņu pusi, un viss virzās ļoti ātri," viņš piebilda.
Krievijas premjerministra vietnieks enerģētikas jautājumos Aleksandrs Novaks pauda, ka "pašlaik mēs strādājam ar amerikāņu kolēģiem gan ministriju, gan uzņēmumu līmenī pie piegādes līgumiem".
"Piegādes tiks veiktas uz pasaules tirgiem, arī tieši uz Savienotajām Valstīm," norādīja Novaks, piebilstot, ka Krievijas piegādes "līdz gada beigām varētu sasniegt 3-3,5 miljonus tonnu" - tas ir tāds pats apjoms kā pirms Rietumu sankciju ieviešanas.
Viņš apgalvoja, ka tie ir "10% no pasaules tirgus" un šīs norises palīdzēs samazināt degvielas cenas.
Degvielas cenas visā pasaulē strauji kāpj kopš februāra beigām, kad ASV un Izraēla sāka karu pret Irānu. Teherāna savukārt bloķēja Hormuza šaurumu, kas ir būtiski svarīgs naftas un gāzes piegādēm.
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Novaks atzinīgi novērtēja šo vienošanos, norādot, ka tā nozīmēs "papildu nodokļu ieņēmumus [Krievijas] budžetam", kā arī "investīciju iespējas laikā, kad Krievijas militārie izdevumi ir strauji pieauguši kopš 2022. gada ofensīvas sākuma Ukrainā".
ASV un Krievijas dīzeļdegvielas darījums ir izpelnījies asu kritiku no Ukrainas un Rietumu sabiedroto puses.