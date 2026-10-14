Eiropā atkal uzbrukts “Starlink” - Bulgārijā aizdedzinātas antenas
Bulgārijā netālu no galvaspilsētas Sofijas satelītsakaru sistēmas "Starlink" objektā aizdedzinātas antenas, trešdien apstiprināja amatpersonas.
Ugunsgrēks "Starlink" objektā bija sabotāžas akts, parlamentā sacīja Valsts nacionālās drošības aģentūras (DANS) vadītājs Plamens Tončevs. "Arī nākotnē nevar izslēgt šādus sabotāžas aktus," viņš brīdināja likumdevējus.
Saskaņā ar laikraksta "Dnevnik" informāciju "Starlink" antenas atrodas objektā Planas ciematā, aptuveni 40 kilometru attālumā no Sofijas.
Opozīcijas partijas "Demokrātiskā Bulgārija" (DB) parlamenta deputāts Ivailo Mirčevs 12. oktobra vakarā pirmais ziņoja par šo incidentu. Viņš pauda, ka divi maskās tērpti vīrieši aizdedzināja 11 no 17 objektā esošajām "Starlink" antenām.
Dedzināšana notika 9. oktobrī.
Šīs antenas nodrošināja galveno savienojumu ar "SpaceX" tīklu un tika izmantotas karā Ukrainā, norādīja DB.
Trešdien, runājot parlamentā, Mirčevs pieļāva, ka aiz šī incidenta stāv Krievija.
Šis nav pirmais "Starlink" objektu dedzināšanas gadījums Eiropā pēdējo nedēļu laikā. Iepriekšējais notika septembra beigās Polijā, un Varšava vēlāk paziņoja, ka "par šo sabotāžas aktu neapšaubāmi atbildīgi ir Krievijas specdienesti".
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12. oktobrī Vācijā tika aizturēti divi Turcijas pilsoņi, kas, domājams, ir saistīti ar incidentu Polijā.