Ņujorkā grasās aizliegt vienu no slavenākajiem tūristu izklaides veidiem
Pēc traģiska negadījuma Ņujorkā gatavojas aizliegt vienu no pilsētas slavenākajām tūristu izklaidēm.
Ņujorkā jau drīzumā varētu pazust viena no pilsētas atpazīstamākajām tūristu izklaidēm – izbraucieni zirgu pajūgos pa Centrālparku. Pēc gadiem ilgām diskusijām un vairākiem bīstamiem negadījumiem pilsētas amatpersonas vienojušās virzīt likumprojektu, kas paredz šo tradīciju pilnībā izbeigt līdz 2028. gada vasarai.
Ņujorkas pilsētas domes priekšsēdētāja Džūlija Menina otrdien, 13. oktobrī, paziņojusi, ka balsojums par zirgu pajūgu aizliegumu notiks 22. oktobrī. Ja likumprojekts tiks apstiprināts, pilsēta pārtrauks izsniegt jaunas licences zirgu pajūgu pakalpojumu sniedzējiem, bet līdz 2028. gada 1. jūnijam šī nodarbe būs pilnībā jāizbeidz.
Lēmuma pieņemšanu paātrinājusi traģēdija, kas šovasar notika Centrālparkā. Negadījumā dzīvību zaudēja 18 gadus vecs tūrists no Indijas Romančs Mahadžans. Zirgs, kas vilka pajūgu, kļuva nevaldāms, un pajūgs aizķēra cita pajūga riteni, kā rezultātā apgāzās. Negadījuma brīdī pajūgā atradās arī jaunieša ģimenes locekļi.
Jaunais likumprojekts nosaukts bojāgājušā jaunieša vārdā – par “Romanča likumu”. To jau atbalsta 29 pilsētas domes deputāti, kas veido vairāk nekā pusi no domes sastāva.
“Zirgu pajūgi jau izsenis bijuši daļa no Ņujorkas vēstures, taču arvien noslogotākajā Centrālparkā šī tradīcija kļuvusi par pieaugošu sabiedrības drošības apdraudējumu,” paziņojumā uzsvērusi Menina, uzsverot, ka aizlieguma mērķis ir pasargāt gan Ņujorkas iedzīvotājus un tūristus, gan pašus dzīvniekus.
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Traģiskais negadījums nebūt nav bijis vienīgais. Centrālparka apsaimniekotāji atklājuši, ka 13 mēnešu laikā parkā reģistrēti vēl astoņi ar zirgu pajūgiem saistīti incidenti. Dažos no tiem zirgi sabrukuši, kamēr pajūgos atradušies pasažieri un kučieri.
Diskusijas par zirgu pajūgu aizliegšanu Ņujorkā norisinājušās jau gadiem ilgi. Dzīvnieku tiesību aizstāvji un vairākas pilsētas amatpersonas vairākkārt aicinājušas izbeigt šo tūristu izklaidi, tomēr līdz šim priekšlikumiem nav bijis pietiekama politiskā atbalsta.
Jaunais likumprojekts paredz arī īpašus noteikumus zirgu aizsardzībai. Proti, pēc pajūgu pakalpojumu aizliegšanas dzīvniekus nedrīkstēs pārdot kautuvēm.
Vienlaikus iecerēta atbalsta programma pajūgu vadītājiem, kuri aizlieguma dēļ zaudēs darbu. Tā paredz palīdzību jaunas darbavietas atrašanā, pārkvalificēšanās iespējas, karjeras konsultācijas un finansiālu kompensāciju.
Tomēr ne visi par gaidāmajām pārmaiņām ir sajūsmā. Transporta darbinieku arodbiedrība, kas pārstāv pajūgu vadītājus, asi kritizējusi ieceri, norādot, ka tā apdraud daudzu ģimeņu iztikas avotu. Arodbiedrības prezidents Džons Samuelsens uzskata, ka likumprojektā paredzētie atbalsta pasākumi ir nepietiekami. Viņš arī pārmetis politiķiem traģiskā negadījuma izmantošanu politisku mērķu sasniegšanai.
Savukārt Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani paudis atbalstu aizlieguma iecerei, vienlaikus uzsverot nepieciešamību aizsargāt pajūgu vadītāju intereses.
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Ja pilsētas dome 22. oktobrī atbalstīs likumprojektu un tas stāsies spēkā, 2028. gada vasarā Ņujorkas Centrālparks zaudēs vienu no savām vēsturiskajām ainavām – zirgu vilktos pajūgus, kas gadu desmitiem bijuši neatņemama parka tūrisma sastāvdaļa.