Turcijas piekrastē atklāts neticams atradums - gandrīz 5000 gadu sens kuģa vraks
Arheologi Vidusjūrā pie Turcijas krastiem atklājuši, iespējams, pasaulē senāko zināmo nogrimušo kuģi. Tā vecums tiek lēsts no 4400 līdz 4700 gadiem, kas nozīmē, ka tas kuģojis laikā, kad Senajā Ēģiptē tika būvētas piramīdas.
Vēsturiskais atradums uziets aptuveni 30 metru dziļumā pie Kekovas salas Turcijas Antālijas provincē. Lai gan kuģa koka konstrukcija gadu tūkstošu laikā nav saglabājusies, jūras dzelmē arheologi atraduši vairāk nekā 30 keramikas trauku jeb amforu un trīs akmens enkurus.
Kekova açıklarında 4 bin 700 yıllık dünyanın en eski batığının izleri bulundu #kültürsanat https://t.co/uFwytoukUE https://t.co/veTLbB4FGu— Patronlar Dünyası (@patronlar) October 14, 2026
Pētnieki uzskata, ka kuģis nogrimis agrīnajā bronzas laikmetā, aptuveni pirms 4400–4700 gadiem. Tā vecums noteikts, analizējot atrasto keramikas trauku raksturīgās formas un rotājumus. Zinātnieki pieļauj, ka senais kuģis izmantots preču pārvadāšanai Vidusjūrā. Uz tā varētu būt transportēta olīveļļa vai vīns. Māla analīzes liecina, ka daļa atrasto trauku, iespējams, izgatavota Jordānas ielejā.
Līdzīgi keramikas izstrādājumi iepriekš atrasti arī Ēģiptē, tostarp pie Gīzas piramīdām, kā arī senajā Trojā un Krētas salā. Tas ļauj pētniekiem pieļaut, ka jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu starp šiem reģioniem pastāvējuši plaši tirdzniecības sakari.
Viena no zinātnieku izvirzītajām versijām paredz, ka kuģis varētu būt devies no kādas ostas Vidusjūras austrumu piekrastē Trojas vai Krētas virzienā.
Īpašu pētnieku uzmanību piesaistījis kāds neparasts trauks, uz kura redzami deviņi atšķirīgi simboli un divi caurumi. Zinātnieki pieļauj, ka tas varētu būt izmantots sviesta vai siera gatavošanai.
Šis atradums raisījis vēl kādu interesantu pieņēmumu – iespējams, senie jūrasbraucēji garākos ceļojumos uz kuģiem veduši līdzi kazas, tās slaukuši un paši gatavojuši piena produktus. Pagaidām gan tā ir tikai hipotēze, kurai nepieciešami papildu pierādījumi.
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Zemūdens arheoloģiskie pētījumi Kekovas apkārtnē veikti jau iepriekš, taču 2026. gadā tur sākti izrakumi Antālijas muzeja pārraudzībā, zinātnisko darbu vadot Akdenizas Universitātes pētniekam Hakanam Enizam.
Turcijas kultūras un tūrisma ministrs Mehmets Nuri Ersojs uzsvēris, ka atradums palīdzēs labāk izprast Anatolijas jūrniecības vēsturi un senos tirdzniecības sakarus Vidusjūras reģionā. No jūras izceltie priekšmeti pašlaik tiek restaurēti un konservēti. Arheologi cer, ka turpmākie pētījumi ļaus noskaidrot ne tikai to, kādas preces pārvadātas pirms gandrīz 5000 gadiem, bet arī to, kāda bijusi seno jūrasbraucēju ikdiena.