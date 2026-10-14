Pašnāvību izdarījis pazīstamā Krievijas opozicionāra Gudkova dēls
Pazīstamā Krievijas opozicionāra, bijušā Valsts domes deputāta Dmitrija Gudkova ģimenē notikusi nelaime — labprātīgi no dzīves šķīries viņa vecākais dēls.
Savā “Telegram” kanālā pavēstot par ģimenes traģēdiju, Gudkovs atzina, ka Ivans “daudzus gadus cīnījies ar smagām iekšējām problēmām, kuras tā arī nav izdevies pārvarēt”. Plašākus notikušā apstākļus viņš neatklāja un lūdza tuvākajā laikā netraucēt ģimeni, lai tuvinieki varētu pārdzīvot traģēdiju.
20 gadus vecais Ivans bija Dmitrija Gudkova dēls no pirmās laulības, kurā piedzima arī meita. Jaunākais dēls Aleksandrs pasaulē nācis otrajā laulībā.
46 gadus vecais Dmitrijs Gudkovs ir Krievijas opozīcijas politiķis un ilggadējs Kremļa diktatora Vladimira Putina pretinieks, kurš no 2011. līdz 2016. gadam bija Valsts domes deputāts. 2021. gada vasarā viņš pameta Krieviju, paziņojot, ka no prezidenta administrācijas bija saņēmis aresta draudus. Sākotnēji viņš apmetās Ukrainā, pēc tam pārcēlās uz Bulgāriju, kur jau dzīvoja viņa vecāki.
Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā Gudkovs darbojās Krievijas Pretkara komitejā un paziņoja, ka agresorvalstij ir jāzaudē karā. 2023. gada februārī Krievijā viņš tika pasludināts par “ārzemju aģentu”, pēc tam izsludināts meklēšanā par “Krievijas armijas diskreditēšanu ar viltus ziņām”. 2024. gada 21. augustā Krievijas tiesa viņam aizmuguriski piesprieda astoņu gadu ieslodzījumu par to, ka viņš publiski stāstījis par Krievijas armijas zvērībām Bučā, Irpiņā un Borodjankā. 2025. gada novembrī dzimtene viņu iekļāva “teroristu un ekstrēmistu” sarakstā.
Kā praktiski palīdzēt – kur vērsties krīzes situācijā?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
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● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
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