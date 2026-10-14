Igaunijā Eiropas Parlamenta vēlēšanās varēs balsot jau no 16 gadu vecuma
Igaunijā pieņemts lēmums samazināt vecumu, no kura jaunieši drīkst piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. No 2029. gada balsot varēs jau no 16 gadu vecuma, bet kandidēt vēlēšanās – no 18 gadiem, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.
Līdz šim Eiropas Parlamenta vēlēšanās Igaunijā varēja balsot no 18 gadu vecuma, savukārt kandidēt drīkstēja no 21 gada vecuma. Jaunos likuma grozījumus trešdien atbalstīja 59 Igaunijas parlamenta deputāti, bet 28 balsoja pret. Jaunie noteikumi attieksies gan uz Igaunijas pilsoņiem, gan valstī pastāvīgi dzīvojošiem citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem.
Grozījumu mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti politikā un lēmumu pieņemšanā par Eiropas nākotni. To iniciatori uzsvēruši, ka Igaunijas sabiedrība noveco, tādēļ politiskā ietekme arvien vairāk koncentrējas vecāko vēlētāju rokās.
Jāpiebilst, ka Igaunijā jaunieši jau kopš 2017. gada var piedalīties pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Savukārt jaunās izmaiņas Eiropas Parlamenta vēlēšanās pirmo reizi stāsies spēkā 2029. gadā.