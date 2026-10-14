Kremlis komentējis Kijivas apšaudes Trampa izsludinātā "enerģētikas pamiera" laikā
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka ASV prezidenta Donalda Trampa ierosinātais enerģētikas pamiers starp Krieviju un Ukrainu pagaidām nav konkrēti definēts.
Maskava komentējusi situāciju saistībā ar tā dēvēto enerģētikas pamieru, par kuru vienpusēji paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps. Kremļa nostāju Krievijas medijiem paudis Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Pēc Peskova teiktā, Trampa priekšlikums pārtraukt triecienus Ukrainas un Krievijas enerģētikas objektiem pagaidām nav ieguvis konkrētu saturu.
Šādi Kremļa pārstāvis atbildējis uz jautājumu par Krievijas aizvadītās nakts uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Vienlaikus Peskovs nav sniedzis skaidru atbildi, vai Maskava vispār atbalsta ASV prezidenta iniciatīvu.
Tikmēr Krievijas armija turpina masveida triecienus Ukrainas enerģētikas objektiem, lai gan sarunas par iespējamo pamieru vēl turpinās.
"Darbs šajā virzienā turpinās," piebildis Kremļa preses sekretārs.
Pēc kārtējā plašā uzbrukuma Kijivai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsās pie ASV prezidenta Donalda Trampa, aicinot pastiprināt spiedienu uz Krieviju.