Polijas ārlietu ministrs asi vēršas pie Īlona Maska
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis asi vērsies pie pasaules bagātākā cilvēka Īlona Maska, kuram piederošais uzņēmums “SpaceX” atkal traucējis Ukrainas armijai veikt operācijas pret agresorvalsti Krieviju.
Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again? As your European customers, we are watching you.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2026
“Hei, Īlon Mask, lielais cilvēk, tu atkal izmanto savus produktus politiskiem mērķiem? Kā tavi eiropiešu klienti, mēs tevi vērojam,” Maskam piederošajā mikroblogošanas vietnē “X” rakstīja Sikorskis.
Šī nav pirmā reize, kad Polijas ārlietu ministrs publiski konfliktē ar ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju Īlonu Masku, un ar “lielā cilvēka” repliku Sikorskis ironizēja par Maska parupjo izrunāšanos pret sevi pagājušajā gadā.
Jāatgādina, ka tad, kad 2025. gada janvārī Baltajā namā atgriezās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam labvēlīgi noskaņotais Donalds Tramps, jau pēc mēneša Baltajā namā sarīkojot publisku Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska strostēšanu, viņa galvenais finanšu donors Masks, kurš Trampa vēlēšanu kampaņā izlietoja gandrīz 300 miljonus dolāru, kļuva naidīgāks pret Ukrainas cīņu pret Krievijas agresiju.
2025. gada martā Masks piedraudēja liegt Ukrainai piekļuvi “Starlink” un apgalvoja, ka šādā gadījumā “sabruks visa frontes līnija”, uz ko Sikorskis norādīja, ka Polija ir viena no galvenajām “Starlink” pakalpojumu nodrošinātājām Ukrainai un finansē pusi no valstī strādājošajiem 42 000 “Starlink” termināļiem, gadā maksājot apmēram 50 miljonus dolāru. “Ja “SpaceX” sevi pierāda kā neuzticams pakalpojumu sniedzējs, mēs būsim spiesti meklēt citus piegādātājus,” Sikorskis rakstīja “X”, vainojot Masku “draudēšanā agresijas upurim”.
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Uz to Masks rupjā tonī atbildēja: “Klusē, mazais cilvēk. Tu maksā niecīgu daļu izmaksu. Un “Starlink” ir neaizvietojams.” Strīdā iesaistījās ASV valsts sekretārs Marko Rubio, pieprasot izrādīt lielāku pateicību par “Starlink”.
@sikorskiradek Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
3. novembrī ASV notiks vidustermiņa vēlēšanas, kurās pilnībā tiek pārvēlēta Pārstāvju palāta un ievēlēta trešdaļa Senāta, un Trampa republikāņi var zaudēt kontroli abās Kongresa palātās. Masks atkal ir Trampa partijas lielākais finansiālais atbalstītājs, līdz šim piešķirot apmēram 366 miljonus dolāru. Viens no republikāņu aizvien vairāk krītošās popularitātes iemesliem ir augstās degvielas cenas pēc Trampa februārī sāktā kara pret Irānu, kā rezultātā tika bloķēts pasaules enerģētikas piegādēm kritiski svarīgais Hormuza šaurums. Taču Tramps degvielas cenu paaugstinājumā vainoja Ukrainu par tās triecieniem Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, un 9. oktobrī pārsteidza pasauli, pēc telefonsarunas ar Putinu paziņojot par vienošanos, ka Krievija piegādās simtiem tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas, vienlaikus ASV uz laiku atceļot sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai.
Kad Zelenskis atļāvās kritizēt šo darījumu, Tramps paziņoja, ka Ukrainai “vajag jaunu līderi, kurš spēj noslēgt vienošanos” ar Putinu, vienlaikus viņam pārmetot uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem. Trampam piebalsoja arī Masks, apgalvojot, ka Zelenskis “aizgājis pārāk tālu”.
Kaut gan Ukrainas likumi aizliedz rīkot vēlēšanas laikā, kad valstī ir spēkā kara stāvoklis, kas tika izsludināts pēc Putina sāktās invāzijas 2022. gada 24. februārī, Zelenskis paudis gatavību rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija ievēros absolūti pamieru 60 dienu laikā. Uz to Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs ciniski atbildēja, ka Putins pavēlēs apturēt Ukrainas postīšanu tikai un vienīgi pašā vēlēšanu dienā.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka “SpaceX” naktī uz 14. oktobri ieviesa ierobežojumus “Starlink” satelītinterneta darbībai kustībā esošos transportlīdzekļos, tādējādi traucējot Ukrainas bruņoto spēku operācijām. Ukrainas militārpersonas par izmaiņām iepriekš nav brīdinātas. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Sterņenko savā “Telegram” kanālā paziņoja, ka tādējādi tika izjauktas “vairākas svarīgas misijas”, un pieļāva, ka Maska uzņēmums šādi rīkojies pēc Trampa administrācijas iniciatīvas. Pirms tam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina nebija brīdināta par gaidāmajiem postošajiem Krievijas raķešuzbrukumiem. Savukārt Zelenska padomnieks padomnieks un radiosakaru tehnoloģiju eksperts Serhijs Beskrestnovs norādīja, ka “ir acīmredzams, ka šāda rīcība nevar būt nejaušība un ir saistīta ar pašreizējo politisko situāciju”.
Augsta ranga Ukrainas amatpersona ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka šie traucējumi “pirmkārt un galvenokārt nopietni ierobežo loģistiku”. “Par dažiem ierobežojumiem tika ziņots jau vakar vakarā. Tātad faktiski tas notiek vienlaikus ar šorīt notikušo Krievijas ballistisko raķešu uzbrukumu,” piebilda amatpersona.
Zelenskis augustā paziņoja, ka Ukraina cenšas izstrādāt “Starlink” alternatīvu sadarbībā “ar kādu Eiropas valsti”, taču konkrētāk viņš neizteicās.