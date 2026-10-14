Vācijā aizturēti Krievijas savervēti turki - viņus vaino "Starlink" infrastruktūras bojāšanā Polijā
Vācijā aizturēti divi Turcijas pilsoņi, kurus tur aizdomās par ļaunprātīgu "Starlink" infrastruktūras bojāšanu Polijā. Polijas varasiestādes ir pārliecinātas, ka šo diversiju vīrieši veica Krievijas uzdevumā.
Pirmdienas vakarā par abu vīriešu aizturēšanu paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viņš norādīja, ka aizturēšana notikusi pēc Polijas drošības dienestu pieprasījuma. Tusks abu vīriešu iespējamo rīcību raksturoja kā kārtējo hibrīdkara izpausmi. Šo terminu izmanto, apzīmējot Krievijas īstenotas sabotāžas un citas naidīgas darbības Eiropā. Polijas premjerministrs uzsvēra, ka aizdomās turētie stāsies Polijas tiesas priekšā.
Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026
Neilgi pēc tam iekšlietu ministrs Marcins Kervinskis atklāja, ka veiksmīgā operācija bija Polijas policijas, Iekšējās drošības aģentūras (ABW) un Vācijas Federālā kriminālpolicijas biroja (BKA) kopīgs darbs. Sagaidāms, ka Polijā aizdomās turamajiem izvirzīs apsūdzības par "diversiju ārvalstu izlūkdienesta uzdevumā". Par šādu noziegumu draud vismaz 10 gadu cietumsods vai pat mūža ieslodzījums.
"Skaidrs krievu rokraksts"
Pats uzbrukums notika 23. septembrī. Mērķis bija Polijas valsts telekomunikāciju operatoram "Exatel" piederoša zemes stacija, ko izmanto Īlona Maska uzņēmums "Starlink". Šis infrastruktūras objekts ir vitāli svarīgs, lai nodrošinātu interneta savienojumu visā reģionā, tostarp Ukrainā, kas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma ir īpaši atkarīga no "Starlink" pakalpojumiem. Kad ugunsdzēsēji ieradās dzēst liesmas, drīz vien kļuva skaidrs, ka tas nav parasts nelaimes gadījums. Jau nākamajā dienā digitalizācijas ministrs Kšištofs Gavkovskis paziņoja, ka ugunsgrēks izraisīts tīši, piebilstot, ka "te ir skaidri redzams krievu rokraksts".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
A fire last night at a Starlink ground station in Poland that is used to provide internet services to Ukraine was caused deliberately and "the modus operandi is clearly Russian", says digital affairs minister @KGawkowski https://t.co/p2DEn7XexF— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) September 24, 2026
Polijas policijas komandieris Mareks Borons preses konferencē informēja, ka vienam no aizturētajiem turkiem ir uzturēšanās atļauja Vācijā, bet otram nav. Likumsargiem izdevies precīzi izsekot viņu gaitām Polijā – izmeklētāju rīcībā ir gan novērošanas kameru ieraksti, gan pirkstu nospiedumi un DNS paraugi.
Krievija vervē ārvalstniekus
Par drošības dienestiem atbildīgais ministrs Tomašs Semoņaks norādīja, ka uzbrukumā, visticamāk, iesaistīti arī citi cilvēki. "Mums nav ne mazāko šaubu, ka aiz šīs diversijas stāv Krievijas izlūkdienesti," laikrakstam "Gazeta Wyborcza" uzsvēra ministrs. Viņš vērsa uzmanību uz zīmīgu tendenci: "Krievijas izlūkdienesti savu mērķu sasniegšanai arvien biežāk izmanto noziedzīgās pasaules pārstāvjus. Viņi nekad nesūta paši savus pilsoņus."
Šī Maskavas stratēģija – vervēt hibrīdoperācijām ārzemniekus, kuri jau atrodas Eiropā un bieži vien ir saistīti ar kriminālo vidi – atspoguļojas arī citos nesenos notikumos. Tieši pirmdien Varšavā sākās tiesas prāva, kurā trīs ukraiņi un viens baltkrievs apsūdzēti par dedzināšanas sēriju Polijā un Lietuvā.
Four men - three Ukrainians and a Belarusian - have gone on trial in Warsaw accused of being part of a criminal group that carried out a series of arson attacks in Poland and Lithuania on behalf of Russia https://t.co/i4czRb9DYZ— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) October 12, 2026
Kopumā Polija pēdējā laikā kļuvusi par vienu no galvenajiem Krievijas diversiju mērķiem – iepriekš ļaundari pielikuši uguni gan Varšavas lielākajam iepirkšanās centram, gan dronu rūpnīcai, kas apgādā Ukrainas armiju.
Vācijas varasiestādes (Bādenes-Virtembergas zemes Kriminālpolicijas pārvalde) jau ir apstiprinājušas abu turku aizturēšanas faktu Nirtingenes pilsētā, uzsverot, ka tas darīts pēc Polijas puses pieprasījuma. Sagaidāms, ka drīzumā tiks lemts par viņu tālāko izdošanu.