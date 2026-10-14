Harkivas apgabalā nošauti pieci Ukrainas karavīri: izskan versija par izbēgušu Krievijas karagūstekni
Harkivas apgabalā nezināms vīrietis ar automātu nošāvis piecus Ukrainas Bruņoto spēku 72. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīrus. Brigāde neizslēdz, ka noziegumā varētu būt iesaistītas personas ar Krievijas pilsonību.
Saskaņā ar brigādes sniegto informāciju apšaude notikusi 2026. gada 13. oktobrī Harkivas apgabalā. Nezināms uzbrucējs atklājis uguni uz Ukrainas karavīriem, nogalinot piecus no viņiem.
Brigādes pārstāvji neizslēdz iespēju, ka uzbrukumā varētu būt iesaistītas personas ar Krievijas pilsonību. Plašāka informācija par notikušo pagaidām netiek izpausta.
Pašlaik Ukrainas tiesībsargājošās iestādes noskaidro visus traģēdijas apstākļus un meklē personas, kuras varētu būt saistītas ar šo noziegumu.
Kā vēsta "Ukrainska Pravda", saistībā ar uzbrukumu sākts kriminālprocess pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 115. panta otrās daļas par divu vai vairāku personu tīšu slepkavību.
Savukārt Ukrainas sabiedriskais medijs "Suspilne", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka pieci 72. brigādes karavīri nogalināti Kutuzivkas ciematā.
Saskaņā ar šo informāciju apšaude ilgusi aptuveni divas stundas, pēc tam uzbrucējs aizbēdzis.
Viena no izmeklēšanā izskatītajām versijām paredz, ka noziegumu varētu būt pastrādājis no gūsta izbēdzis Krievijas karavīrs. Šī versija pagaidām nav apstiprināta.