Tramps paņirgājas par Lielbritānijā tīģera voljērā bojā gājušo vīrieti
Pagājušās nedēļas nogalē pasauli šokēja ar garīgām problēmām sirgstoša jauna vīrieša šaušalīgā nāve Lielbritānijas savvaļas dzīvnieku parkā pēc iekļūšanas tīģera aplokā. ASV prezidents Donalds Tramps arī šajā situācijā publicējis sašutumu izraisījušu, ar mākslīgo intelektu ģenerētu video.
Donald Trump has shared an AI video in which he wrestles the tiger that killed William Chapman, a British man, at a South Yorkshire zoo. On Tuesday night, the US president also shared the actual footage of the attack on Truth Social, showing the moments before Chapman was mauled to death. 🔗 https://t.co/BcSBioQvbd— The Telegraph (@Telegraph) October 14, 2026
10. oktobrī Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parkā gāja bojā 23 gadus vecais Viljams Čepmens. Viņa ģimene vīrieti raksturoja kā “gaišu, sirsnīgu un atsaucīgu jaunieti, kuru ģimene ļoti mīlēja — un kuru Viljams mīlēja tikpat stipri”. Ģimene atklāja, ka Čepmenam vairākus gadus bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas un viņš esot lietojis spēcīgus medikamentus, tomēr uzsvēra, ka saistība starp viņa veselības stāvokli un nāvi vēl nav izvērtēta.
Ģimene lūgusi sociālos tīklos neizplatīt vīrieša dzīves pēdējo mirkļu baisos kadrus. norādot, ka šī “dziļi aizskarošā satura publicēšana un izplatīšana” rada ģimenei papildu ciešanas jau tā smagajā brīdī. Policija informējusi, ka ģimenei tiek sniegts specializētu darbinieku atbalsts.
Tas nav atturējis Trampu, kurš savā “Truth Social” regulāri publicē ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerētus un bieži vien nesmalkjūtīgus video. Vispirms viņš publicēja video, kurā tīģeris uzbrūk Čepmenam, mirkli vēlāk viņš publicēja vēl vienu video, kurā redzami, visticamāk, ar mākslīgā intelekta palīdzību radīti kadri, kuros lielie kaķu dzimtas plēsēji uzbrūk cilvēkiem. Video pavadīja sintezatora mūzika. Sākotnējo 41 sekundi garo video, kurā redzams uzbrukums Čepmenam, sociālajā tīklā “X” pārpublicēja arī Baltā nama konts “Rapid Response 47”.
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Taču ar to Trampam nebija gana. Otrdien viņš publicēja vēl vienu ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotu video, kurā viņš pats redzams cīnāmies ar tīģeri un pēc tam ar to sadraudzējamies. Video fonā skanēja dziesma “The Lion Sleeps Tonight”, bet tīģeris tajā attēlots smaidām.
Vairāki sociālā tīkla “X” lietotāji, komentējot Baltā nama publicēto video, to nodēvēja par “pretīgu” un “slimu”. Daļa uzsvēra, ka šāda rīcība ir necieņas izrādīšana nogalinātā vīrieša ģimenei. “Es balsoju par jums, bet ne par kaut ko tādu. Vai tiešām nevarat nolīgt kādu praktikantu, kurš pārvaldītu jūsu sociālos tīklus?” komentēja cits.
Tramps jau iepriekš izpelnījies asu kritiku par pretrunīgi vērtētiem ierakstiem sociālajos tīklos. To vidū bijuši arī ar mākslīgā intelekta palīdzību radīti video, kuros izsmietas sabiedrībā marginalizētas grupas, Tramps sevi attēlojis kā karali, pāvestu un pat Jēzu Kristu, izpelnoties nopēlumu.