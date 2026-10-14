Brīvlaiks protestus neapturēs! Francijas jaunieši apņēmības pilni turpināt demonstrācijas
Francijā skolēnu protesti pret nepietiekamiem mācību apstākļiem turpinās jau gandrīz mēnesi, un demonstrācijās iesaistās arvien vairāk cilvēku. Tuvojoties skolēnu brīvlaikam, rodas jautājums, vai protestētāji turpinās mobilizāciju arī laikā, kad skolas būs slēgtas. Daļa jauniešu cer, ka viņiem pievienosies arī tā dēvētās Dzelteno vestu kustības dalībnieki, ziņo Francijas sabiedriskais medijs franceinfo.
Otrdien, 14. oktobrī, demonstrācijas notika Brestā, Marseļā, Lionā un Parīzē. Saskaņā ar jauniešu apvienības datiem, protestos visā Francijā piedalījās aptuveni 480 000 cilvēku, savukārt Iekšlietu ministrija uzskaitīja 161 500 demonstrantu.
Pēc vairākām nedēļām, kurās notikušas skolu blokādes un demonstrācijas, tuvojas skolēnu brīvlaiks. Lai gan brīvdienās skolas būs slēgtas un blokādes vairs nebūs iespējamas, daļa jauniešu uzsver, ka tas nenozīmē protestu beigas.
Jaunieši sola nepadoties
Parīzes demonstrācijā piedalās arī 16 gadus vecā Anna, kura nes plakātu ar uzrakstu “Republika esam mēs”. Viņa jau mēnesi iesaistās savas vidusskolas blokādē un atzīst, ka protestētāji ir noguruši, taču negrasās apstāties.
“Mēs, protams, esam noguruši, taču turpināsim demonstrācijas tik ilgi, cik būs nepieciešams. Tas, ka tuvojas brīvlaiks, nenozīmē, ka mēs pārtrauksim protestēt,” viņa saka.
Jauniete uzsver, ka demonstrācijas turpināsies, līdz būs panāktas prasītās pārmaiņas, tostarp uzlaboti mācību apstākļi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Arī cita vidusskolniece Kamila uzskata, ka brīvlaiks neapturēs protestu kustību. Viņa norāda, ka daudzi jaunieši joprojām ir gatavi piedalīties demonstrācijās un daļa skolēnu brīvdienās paliks Parīzē.
Cer uz Dzelteno vestu kustības atbalstu
Daļa protestētāju cer, ka mobilizāciju palīdzēs turpināt arī citi sabiedrības pārstāvji, tostarp Dzelteno vestu kustības dalībnieki. Demonstrācijās jau manīti cilvēki, kuri valkā šīs kustības raksturīgās dzeltenās vestes.
Pirmā kursa students Aleksandrs uzskata, ka skolēnu brīvlaiks varētu kļūt par iespēju protestiem piesaistīt jaunus dalībniekus.
“Mēs aizsākām šo kustību, un viņi mums pievienosies tieši brīvlaikā, jo visas skolas būs slēgtas,” viņš cer.
Arī pensionārs Mišels pauž atbalstu jauniešiem un uzskata, ka viņu prasības būtu jāuzklausa plašākai sabiedrībai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Es nesaprotu, kāpēc ne visi ir izgājuši ielās. Ja jaunieši tagad to nedarīs, viņi netiks sadzirdēti,” viņš saka, solot atsaukties aicinājumam pievienoties protestētāju izsludinātajai “Dusmu savienībai”.
Lai gan nav skaidrs, cik plaši protesti turpināsies pēc brīvlaika, daļa jauniešu uzsver, ka ir gatavi turpināt cīņu par savām prasībām arī turpmāk.