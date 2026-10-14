Dronus Ukrainai pārdeva pat 20 reižu dārgāk, bet miljoni aizplūda uz Ķīnu - Čehijā atklāj aizdomīgu shēmu
Čehijā apsūdzības par plaša mēroga nodokļu nemaksāšanu izvirzītas divām personām un uzņēmumam “Reactive Drone”, kas piegādāja Ukrainas armijai Ķīnā ražotus dronus. Izmeklētāji uzskata, ka, mākslīgi palielinot uzņēmuma izdevumus, valstij nodarīti zaudējumi, kas pārsniedz 62 miljonus Čehijas kronu.
Par to Čehijas Televīzijai (ČT) paziņojis Prāgas prokuratūras preses pārstāvis Alešs Cimbala. Saskaņā ar medija “iRozhlas” ziņoto, apsūdzēto vidū ir uzņēmuma vadītājs un grāmatvede.
Prokuratūras pārstāvis norādīja, ka apsūdzētie uzņēmuma grāmatvedībā nelikumīgi iekļāvuši dažādus nodokļu dokumentus, tādējādi samazinot uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi un maksājamo nodokļu summu.
“Viņi nelikumīgi samazināja uzņēmuma ienākuma nodokli par summu, kas pārsniedz 62 miljonus kronu,” sacīja Cimbala.
Iespējamā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas notikusi 2023. un 2024. gadā. Čehijas Nacionālā organizētās noziedzības apkarošanas centra pārstāvis Jaroslavs Ibehejs iepriekš informēja, ka sākotnēji policija valstij nodarītos zaudējumus lēsa aptuveni 130 miljonu kronu apmērā.
Izmeklēšanas gaitā policija iesaldējusi aptuveni 384 miljonus kronu uzņēmuma bankas kontos. Šos līdzekļus vēlāk varētu izmantot valstij nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai.
Par plaša mēroga nodokļu nemaksāšanu apsūdzētajiem draud līdz desmit gadiem cietumā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dronus Ukrainai pārdeva pat 20 reižu dārgāk
Kā vēsta “iRozhlas”, uzņēmums “Reactive Drone” Ukrainas armijai piegādāja Ķīnā ražotus dronus, to pārdošanas cenai piemērojot ievērojamu uzcenojumu.
Medija veiktajā izmeklēšanā noskaidrots, ka droni Ukrainai pārdoti par desmit, bet atsevišķos gadījumos pat 20 reižu augstāku cenu nekā sākotnējā iegādes cena.
Divu gadu laikā uzņēmums dronu iegādei iztērējis aptuveni 36 miljonus kronu, bet Ukrainas armijai tos pārdevis par 692 miljoniem kronu.
Saskaņā ar “iRozhlas” ziņoto, lielākā daļa no pārdošanas darījumos saņemtās naudas — aptuveni 638 miljoni kronu — pēc tam pārskaitīta uz bankas kontiem Ķīnā.
Izvirzītās apsūdzības vēl nav uzskatāmas par pierādītu vainu.