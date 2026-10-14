Kas zināms par pāvesta Leona XIV plaušu vēža diagnozi?
Otrdien, 13. oktobrī, pāvestam Leonam XIV veiksmīgā operācijā tika izņemts ļaundabīgs audzējs. Pēc Vatikāna sniegtās informācijas, mezgliņš bija atklāts “ļoti agrīnā stadijā”, taču pagaidām vēl tiek veiktas papildu pārbaudes, lai noteiktu, vai pāvestam būs nepieciešama turpmāka ārstēšana.
Kā ziņo Vatikāns, operācija aizņēma 90 munūtes un tās laikā tika izoperēts audzējs labajā plaušā. Vatikāns operāciju raksturoja kā veiksmīgu un pavēstīja, ka pāvests pēc tās pavadījis mierīgu nakti. Trešdien viņam bija jāsāk atveseļošanās process, kas, pēc Vatikāna aplēsēm, varētu ilgt aptuveni nedēļu. Visas pāvesta audiences atceltas līdz 20. oktobrim.
Pāvests par plaušā konstatēto mezgliņu paziņoja svētdien, norādot, ka tas atklāts “ļoti agrīnā stadijā” un ir lokalizēts. Operācijas laikā izņemta labās plaušas apakšējā daiva. “Viņam izņēma daļu labās plaušas — tā ir standarta procedūra,” medijam AFP pauda Ohaio štata universitātes Onkoloģijas centra direktors Deivids Kārbons. Viņš uzsvēra, ka plaušām ir liela funkcionālā rezerve un cilvēki var dzīvot pilnvērtīgi arī pēc visas plaušas izņemšanas.
Izoperētais audzējs bija plaušu adenokarcinoma — visbiežāk sastopamais nesīkšūnu plaušu vēža veids, kas parasti sākas pašās plaušās. “Tā ir laba zīme, jo nozīmē, ka audzējs ir radies plaušās, nevis izveidojies, izplatoties kāda cita veida vēzim,” skaidro Amerikas Plaušu asociācijas medicīnas pārstāve Džuanita Mora.
Ārstu vērtējumā agrīna audzēja atklāšana un ķirurģiska izņemšana var būt labvēlīgas pazīmes. Ja audzējs ir lokalizēts, aptuveni 63–67% pacientu dzīvildze ir vismaz pieci gadi. Bet ja vēzi atklāj agrīni un audzēju izoperē, šis rādītājs var sasniegt 80–98%, norāda ārsti. “Ja to atklāj agrīni, pacients var izveseļoties un vēzis var vairs nekad neapdraudēt viņa dzīvību,” norādīja onkologs Deivids Spīgels.
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Vai pāvestam būs nepieciešama papildu ārstēšana, piemēram, ķīmijterapija vai staru terapija, būs atkarīgs no audzēja lieluma, agresivitātes, ģenētiskajām īpašībām un tā, vai tas izplatījies. Kāds avots Vatikānā pavēstījis, ka šobrīd tiek veiktas papildu pārbaudes. Onkologs Deivids Kārbons norāda, ka operācija liecina par slimības agrīnu stadiju, jo, ja vēzis būtu izplatījies, piemēram, limfmezglos, visticamāk, pāvestam tiktu veikta cita veida ārstēšana. “Es cerētu uz pilnīgu atveseļošanos,” viņš sacīja.