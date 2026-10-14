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Zelenskis pēc Krievijas trieciena vērsies pie Trampa un sabiedrotajiem: "Mieru var panākt tikai ar spēku"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Pēc Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ar ballistiskajām raķetēm prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis ASV prezidentu Donaldu Trampu pastiprināt sankcijas pret Krieviju un piegādāt Ukrainai papildu pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".

Zelenskis pēc Krievijas trieciena vērsies pie Tram...

Krievijas masveida uzbrukumā naktī uz 14. oktobri nodarīti nopietni postījumi Ukrainas enerģētikas un naftas un gāzes infrastruktūrai. Triecieni veikti Kijivai un tās apgabalam, kā arī Harkivai, izraisot plašus elektroapgādes traucējumus.

Foto: Ekrānuzņēmums
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis Vašingtonu un citus starptautiskos partnerus neaprobežoties tikai ar paziņojumiem, reaģējot uz Maskavas rīcību.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis Vašingtonu un citus starptautiskos partnerus neaprobežoties tikai ar paziņojumiem, reaģējot uz Maskavas rīcību.



Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā "X" informējis par uzbrukuma sekām un vērsies pie starptautiskajiem partneriem ar aicinājumu pastiprināt atbalstu Ukrainai.

Pēc prezidenta sniegtās informācijas, Krievijas karaspēks uzbrukumā izmantojis 39 ballistiskās raķetes un vairāk nekā 120 bezpilota lidaparātu.

Triecienos bojāti 26 elektroenerģijas infrastruktūras elementi un četri naftas un gāzes nozares objekti.

Bez elektrības palikuši vismaz 600 000 cilvēku, un elektroapgādes pārtraukumu skaits vēl varētu pieaugt.

Zelenskis pateicies avārijas dienestu darbiniekiem, enerģētiķiem un Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābējiem, kuri strādā pie uzbrukuma seku likvidēšanas.

Prezidents arī apstiprinājis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie un ievainotie.

Zelenskis aicina Trampu ieviest stingras sankcijas un piegādāt "Patriot" raķetes

Ukrainas prezidents aicinājis Vašingtonu un citus starptautiskos partnerus neaprobežoties tikai ar paziņojumiem, reaģējot uz Maskavas rīcību.

Viņš lūdzis ASV prezidentu Donaldu Trampu noteikt stingras sankcijas pret Krieviju un nodrošināt Ukrainai papildu pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".

Zelenskis uzsvēris, ka ASV administrācijas rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai palielinātu spiedienu uz Kremli, tostarp senatora Lindsija Greiema virzītais sankciju likumprojekts.

"Mēs aicinām Ameriku un ikvienu pasaulē, kurš neaizver acis uz realitāti, reaģēt – un reaģēt stingri. Krievija ir palaidusi garām iespēju mazināt spriedzi un nepārprotami izvēlējusies turpināt savu neprātīgo iznīcināšanas karu," paziņoja Zelenskis.

Ukrainas prezidents vērsies arī pie ASV, Eiropas un citiem sabiedrotajiem, aicinot nepieļaut situāciju, kurā kādai valstij nāktos vienai pašai stāties pretī Krievijas agresijai bez starptautiskās sabiedrības atbalsta.

Zelenskis atgādinājis bijušā ASV prezidenta Ronalda Reigana pausto principu par miera panākšanu: "Mieru var panākt tikai ar spēku."

Noslēgumā Ukrainas prezidents pateicies visiem, kuri turpina sniegt palīdzību Ukrainai.

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