Zelenskis pēc Krievijas trieciena vērsies pie Trampa un sabiedrotajiem: "Mieru var panākt tikai ar spēku"
Pēc Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ar ballistiskajām raķetēm prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis ASV prezidentu Donaldu Trampu pastiprināt sankcijas pret Krieviju un piegādāt Ukrainai papildu pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".
Krievijas masveida uzbrukumā naktī uz 14. oktobri nodarīti nopietni postījumi Ukrainas enerģētikas un naftas un gāzes infrastruktūrai. Triecieni veikti Kijivai un tās apgabalam, kā arī Harkivai, izraisot plašus elektroapgādes traucējumus.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sociālajā tīklā "X" informējis par uzbrukuma sekām un vērsies pie starptautiskajiem partneriem ar aicinājumu pastiprināt atbalstu Ukrainai.
Pēc prezidenta sniegtās informācijas, Krievijas karaspēks uzbrukumā izmantojis 39 ballistiskās raķetes un vairāk nekā 120 bezpilota lidaparātu.
Triecienos bojāti 26 elektroenerģijas infrastruktūras elementi un četri naftas un gāzes nozares objekti.
Bez elektrības palikuši vismaz 600 000 cilvēku, un elektroapgādes pārtraukumu skaits vēl varētu pieaugt.
Zelenskis pateicies avārijas dienestu darbiniekiem, enerģētiķiem un Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābējiem, kuri strādā pie uzbrukuma seku likvidēšanas.
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Prezidents arī apstiprinājis, ka uzbrukumā ir bojāgājušie un ievainotie.
Overnight, the Russians used 39 ballistic missiles and more than 120 attack drones and loitering munitions against our energy and critical infrastructure in Kyiv, the Kyiv region, and Kharkiv. A targeted Russian ballistic missile strike specifically against energy infrastructure – the very infrastructure covered by the ceasefire announced by the American President. The strike was entirely deliberate and demonstrative in its scale – Russia has never before shown such ostentatious disrespect toward the United States. Russia does not consider the American President’s statements strong. Unfortunately, at least 600,000 people are now without power. Outages could become even more widespread. Unfortunately, there is significant damage to facilities and equipment – at 26 facilities of our power system and four facilities in the oil and gas sector. I am grateful to the repair crews, all Ukrainian energy workers, and the personnel of the State Emergency Service of Ukraine for all their efforts to address the aftermath of this Russian strike. Tragically, there have been fatalities and injuries. We ask America and EVERYONE in the world who does not turn a blind eye to reality to respond – and to respond forcefully. Russia has squandered the opportunity for de-escalation and has clearly chosen to continue its insane war of annihilation. We ask President Trump to impose STRONG sanctions on Russia, especially since the Lindsey Graham bill, which was recently passed and signed into law, authorizes and regulates such measures. The American President has all the effective and necessary tools to bring peace closer through strength, justice, and pressure on the aggressor. We ask for additional packages of Patriot missile interceptors for Ukraine. It is entirely fair for us to tell the United States, Europe, and all our partners that no country in the world should be left alone to face such a deranged and pro-war actor as Russia. I am grateful to everyone who helps Ukraine! Peace can only come through strength, and we ask America to remember this principle of Reagan’s. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026
Zelenskis aicina Trampu ieviest stingras sankcijas un piegādāt "Patriot" raķetes
Ukrainas prezidents aicinājis Vašingtonu un citus starptautiskos partnerus neaprobežoties tikai ar paziņojumiem, reaģējot uz Maskavas rīcību.
Viņš lūdzis ASV prezidentu Donaldu Trampu noteikt stingras sankcijas pret Krieviju un nodrošināt Ukrainai papildu pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".
Zelenskis uzsvēris, ka ASV administrācijas rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai palielinātu spiedienu uz Kremli, tostarp senatora Lindsija Greiema virzītais sankciju likumprojekts.
"Mēs aicinām Ameriku un ikvienu pasaulē, kurš neaizver acis uz realitāti, reaģēt – un reaģēt stingri. Krievija ir palaidusi garām iespēju mazināt spriedzi un nepārprotami izvēlējusies turpināt savu neprātīgo iznīcināšanas karu," paziņoja Zelenskis.
Ukrainas prezidents vērsies arī pie ASV, Eiropas un citiem sabiedrotajiem, aicinot nepieļaut situāciju, kurā kādai valstij nāktos vienai pašai stāties pretī Krievijas agresijai bez starptautiskās sabiedrības atbalsta.
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Zelenskis atgādinājis bijušā ASV prezidenta Ronalda Reigana pausto principu par miera panākšanu: "Mieru var panākt tikai ar spēku."
Noslēgumā Ukrainas prezidents pateicies visiem, kuri turpina sniegt palīdzību Ukrainai.