Vācijas reģionā nākusi gaismā baisa statistika: bērnus izprecina pat 11 gadu vecumā
Divu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) deputātu pieprasījums federālās zemes parlamentā atklājis satraucošu faktu: kopš 2012. gada Bādenes-Virtembergas federālajā zemē reģistrētas 358 laulības, kurās vismaz viens no laulātajiem bijis nepilngadīgs. Tikai astoņas no šīm laulībām ir galīgi šķirtas.
Vācijas dienvidrietumos kopš 2012. gada oficiāli reģistrētas kopumā 358 tā dēvētās bērnu laulības. Līdz šim tikai astoņas no šīm piespiedu laulībām ir juridiski anulētas. Pārējos 350 gadījumos, pēc atbildīgo iestāžu sniegtās informācijas, situācija atrisināta citā veidā, vēsta "Euronews".
Šie satraucošie fakti atklāti Bādenes-Virtembergas federālās zemes valdības atbildē uz partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) federālās zemes parlamenta deputātu Nikolaosa Butakoglu un Emēlijas Knorras pieprasījumu. Par šādu laulību uzskaiti ir atbildīga Tībingenes apgabala pārvalde, savukārt atbildi uz deputātu pieprasījumu sagatavojusi Iekšlietu ministrija (dokuments vācu valodā).
11 gadus veca meitene izprecināta 17 gadus vecam jaunietim
Laikposmā no 2018. līdz 2024. gadam stājušies spēkā astoņi tiesas lēmumi par šādu laulību anulēšanu. Viens no dokumentētajiem gadījumiem ir 11 gadus vecas irākiešu meitenes laulība ar 17 gadus vecu tautieti, kas tika anulēta 2020. gadā. Savukārt 2018. gadā tika anulēta 14 gadus vecas afgānietes laulība ar 30 gadus vecu vīrieti.
2024. gadā pieņemti vēl divi lēmumi par laulību anulēšanu. Vienā gadījumā runa bija par 16 gadus vecas Vācijas pilsones laulību ar 25 gadus vecu Pakistānas pilsoni, bet otrā – par 16 gadus vecas sīrietes laulību ar viņas 27 gadus veco tautieti.
Saistībā ar deputātu pieprasījumu Nikolaoss Butakoglu sociālajā tīklā "Facebook" rakstīja, ka atklājušies "šokējoši fakti". Viņš šo tēmu raksturoja kā "patiesi šausminošu", vienlaikus norādot, ka sabiedrībā tā joprojām tiek noklusēta un uzskatīta par tabu.
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Gadījumi, kad laulības izbeigušās bez valsts iejaukšanās
Taču kā situācija attīstījusies pārējos gadījumos, kad laulībā stājušies nepilngadīgie? Federālās zemes valdība min vairākus iemeslus, kuru dēļ šādas laulības vairs nav bijis nepieciešams anulēt, tostarp viena laulātā nāvi, pilngadības sasniegšanu, atteikšanos no laulības anulēšanas vai jaunas laulības noslēgšanu ārvalstīs. Tādējādi šajos gadījumos laulība nav tikusi juridiski anulēta.
2023. gadā reģistrēts gadījums, kad 12 gadus veca Afganistānas pilsone bijusi laulībā ar 21 gadu vecu afgāni. Statistikā vairākkārt minētas arī 13 un 14 gadus vecas meitenes.
Jaunākie pārskatā iekļautie dati attiecas uz 2026. gadu. Tajos cita starpā minētas 16 un 17 gadus vecu meiteņu laulības ar pieaugušiem vīriešiem. Statistikā norādīts laulāto vecums laulības noslēgšanas brīdī, kā arī viņu pilsonība.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju deputātu pieprasījuma atbildes sagatavošanas brīdī tiesās nebija nevienas izskatīšanā esošas lietas par nepilngadīgo laulību anulēšanu.
Viena no pieprasījuma iniciatorēm, federālās zemes parlamenta deputāte Emēlija Knorra, sociālajā tīklā "Instagram" paziņoja: "Bērnu laulības nav savienojamas ar mūsu vērtībām. Bērniem ir tiesības uz drošību, izglītību un nākotni, kuru viņi var noteikt paši. Tāpēc mums ir nepieciešama efektīva aizsardzība, savlaicīga iejaukšanās un izlēmīgi pasākumi cīņā pret piespiedu laulībām."
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Cik daudz skolēnu tas skāris?
Deputāti vēlējās noskaidrot, kā piespiedu laulības ietekmē bērnu izglītības procesu. Vai šo laulību dēļ bērni kavē mācību stundas? Izglītības un kultūras ministrija norādīja, ka šādi dati netiek apkopoti. Federālās zemes valdība arī apgalvo, ka tās rīcībā nav informācijas par valstīm, kurās attiecīgās laulības noslēgtas. Tiek reģistrēts tikai laulāto vecums un pilsonība laulības noslēgšanas brīdī, jo šī informācija ir būtiska iespējamām laulības anulēšanas procedūrām.
Vēl viens deputātu jautājums bija par to, cik bieži Bādenes-Virtembergas skolēnu piespiedu laulību problēmu risināšanā iesaistīts valsts finansētais konsultāciju centrs YASEMIN.
Iekšlietu ministrija 2026. gada 9. septembra atbildē norādīja, ka šis centrs neapkopo statistiku par palīdzības pieprasījumiem, atsevišķi izdalot skolēnus vai mācību gadus. Tā vietā dati tiek klasificēti pēc cietušo vecuma un kalendārajiem gadiem. Līdz ar to precīzs sniegto konsultāciju skaits joprojām nav zināms.
Piespiedu laulību draudi: reģistrēti 80 gadījumi
2025. gadā konsultāciju centrs YASEMIN kopumā reģistrēja 271 gadījumu, kuros tika sniegtas konsultācijas. No tiem 80 gadījumos palīdzība bija nepieciešama cilvēkiem, kuriem draudēja piespiedu laulības. Šo 80 personu vidū 33 bija nepilngadīgie.
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Četri no viņiem bija jaunāki par 12 gadiem, pieci bija 12 gadus veci, bet vēl divi – 13 gadus veci. Centra statistikā atsevišķi tiek uzskaitīti cilvēki, kuriem draud piespiedu laulības, un personas, kas pēc palīdzības vērsušās citu iemeslu dēļ.
Pēc deputātu teiktā, iemesls parlamentārā pieprasījuma iesniegšanai bija sieviešu tiesību aizsardzības organizācijas “Terre des Femmes” 2026. gada jūlija beigās publicētais brīdinājums par piespiedu laulību draudiem vasaras brīvlaikā, kas galvenokārt bija adresēts pedagogiem.
Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem par bērniem tiek uzskatītas personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu, savukārt par pusaudžiem – personas vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Atbilstoši ANO Bērnu tiesību konvencijai par bērnu uzskatāma ikviena persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
Vācijā laulību atļauts noslēgt tikai pēc pilngadības sasniegšanas. Savukārt piespiedu laulības noslēgšana Kriminālkodeksā ir noteikta kā atsevišķs noziedzīgs nodarījums.
Reģistrētie gadījumi attiecas tikai uz Bādenes-Virtembergas federālo zemi. Tajā dzīvo aptuveni 11,24 miljoni cilvēku, kas veido gandrīz 13,5% no Vācijas kopējā iedzīvotāju skaita. Vācijā kopumā dzīvo aptuveni 83,5 miljoni iedzīvotāju.