Krievijas dronu "Geraņ-4" darbības rādiuss izrādījies lielāks, nekā gaidīts
Krievijas reaktīvo trieciendronu "Geraņ-4", ko Krievijas armija izmanto uzbrukumiem Ukrainai, maksimālais lidojuma attālums izrādījies lielāks, nekā sākotnēji prognozēts. Savu viedokli par to izteicis Ukrainas prezidenta padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskrestnovs.
Ukrainas prezidenta padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskrestnovs pieļauj, ka Krievija to panākusi, samazinot dronu kaujas galviņu svaru.
Par to Beskrestnovs, kurš pazīstams arī ar segvārdu "Flash", pavēstījis savā "Facebook" kontā.
Pēc eksperta domām, Krievijas spēki pašlaik pēta iespējas uzbrukt Ukrainas rietumu apgabaliem ar reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem no dažādiem virzieniem.
Šim nolūkam pēdējo dienu laikā no okupētās Krimas palaisti vairāki desmiti reaktīvo dronu, kas lidojuši pāri Odesas apgabalam, gar Moldovas robežu un tālāk Ukrainas rietumu apgabalu virzienā.
Vairāki no tiem sasnieguši Lucku, nolidojot aptuveni 880 kilometrus.
Droni "Geraņ-4" lidojuši piecu līdz sešu kilometru augstumā ar vidējo ātrumu 320–380 kilometri stundā.
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"To maksimālais lidojuma attālums izrādījies lielāks, nekā gaidīts," norādījis Beskrestnovs.
Eksperts pieļauj, ka Krievijas spēkiem izdevies palielināt dronu darbības attālumu, samazinot to kaujas galviņu masu.
Krievija sākusi izmantot jaunu "Geraņ-4" modifikāciju
Krievijas armija reaktīvos trieciendronus "Geraņ-4" uzbrukumiem Ukrainai sāka izmantot 2026. gada pavasarī, lai gan to izmēģinājumi notika jau 2025. gadā.
Savukārt šā gada rudenī Krievijas spēki uzbrukumiem Ukrainas tiltiem un elektropārvades līnijām sākuši izmantot jaunu šo dronu modifikāciju.
Tā aprīkota ar kumulatīvu griezējtipa kaujas galviņu, kas paredzēta mērķa konstrukciju bojāšanai, kā arī autonomu optoelektronisko navigācijas sistēmu "Susanin".