“Nebūs pietiekami daudz pārtikas!” Zelenskis brīdina par globālo lauksaimniecības krīzi tuvākajos mēnešos
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis teica, ka kamēr pasaule apspriež dīzeļdegvielas deficītu, tā maz uzmanības pievērš iespējamamo graudu trūkumam globālajos tirgos, kuru izraisījusi Krievijas blokāde Melnajā jūrā, vēsta Ukrainas sabiedriskais medijs Suspilne.
Zelenskis izteica šo brīdinājumu Varšavas Drošības foruma diskusijas laikā.
Viņš uzsvēra, ka sakarā ar šo problēmu lauksaimniecības krīze var sākties dažādās pasaules daļās pēc viena vai diviem mēnešiem.
"Visi runā par dīzeļdegvielu un aizmirst par graudiem. Pēc mēneša vai diviem visi sāks runāt par lauksaimniecības krīzi. Āfrikas kontinentā, dažās Āzijas valstīs, Tuvajos Austrumos nebūs pietiekami daudz pārtikas. Jo mēs eksportējam miljonus tonnu tieši šiem tirgiem. Un šobrīd Krievija bloķē [Melno] jūru," ziņoja Zelenskis.
Viņš arī uzsvēra, ka ASV nesaskaras ar graudu deficītu, tāpēc prezidents Donalds Tramps lielāku uzmanību pievērš enerģijas jautājumiem. Zelenskis uzsvēra, ka krīzes var novērst pirms tās sākas, ja valstis sadarbojas.
"Tas ir vēl viens izaicinājums. Tā ir bada problēma, un tā var ietekmēt daudzas valstis. Mums ir jādomā par visu un visiem, jo mēs visi dzīvojam vienā un tajā pašā planētā. Mēs varam novērst daudz dažādu krīžu pirms tās sākas un novērst to radītos izaicinājumus," teica Zelenskis.
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28. septembrī lauksaimniecības ministrs Tarass Visotskis teica, ka situācija Ukrainas lauksaimniecības nozarē ir vissarežģītākā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Divu mēnešu eksporta apturēšanas no ostām Odesā dēļ, Ukraina nav spējusi eksportēt vairāk nekā pusi sagatavoto graudu.
13. augustā Ukrainas Lauksaimniecības ministrija teica, ka Krievijas uzbrukumi, kas lika slēgt trīs dziļūdens ostas Odesā, var samazināt Ukrainas lauksaimniecības eksporta apjomu par vairāk nekā pusi, no plānotajiem 64,4 miljoniem tonnu līdz 29,6 miljoniem tonnu.
28. jūlijā tika ziņots, ka visas ostas Odesā ir apturējušas importu un eksportu Krievijas uzbrukumu dēļ. Krava tika novirzīta uz ostām Donavas upē un uz Rumānijas ostu Konstancā.