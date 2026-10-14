"SpaceX" bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežojis "Starlink" darbību Ukrainas armijai, izjaucot vairākas kaujas operācijas
Uzņēmums "SpaceX" naktī uz 14. oktobri ieviesis ierobežojumus "Starlink" satelītinterneta darbībai kustībā esošos transportlīdzekļos, tādējādi traucējot Ukrainas bruņoto spēku operācijām. Ukrainas militārpersonas par izmaiņām iepriekš nav brīdinātas.
Par to ziņo Ukrainas prezidenta padomnieks un radiosakaru tehnoloģiju eksperts Serhijs Beskrestnovs, kurš pazīstams ar segvārdu "Flash".
"Varu apstiprināt, ka šonakt "SpaceX" ieviesa ātruma ierobežojumu "Starlink" termināļiem, kas darbojas kustībā. Pašlaik ierobežojums attiecas uz militāro pakalpojumu paketi "Starshield", un noteiktais ātruma slieksnis ir 100 jūdzes stundā jeb aptuveni 161 kilometrs stundā," paziņoja Beskrestnovs.
Viņš norādīja, ka Ukrainas aizsardzības spēki par gaidāmajiem ierobežojumiem nav tikuši iepriekš informēti. Tā rezultātā izjaukta vairāku kaujas uzdevumu izpilde.
"Ir acīmredzams, ka šāda rīcība nevar būt nejaušība un ir saistīta ar pašreizējo politisko situāciju," piebilda eksperts.
Beskrestnovs arī apstiprināja Ukrainas brīvprātīgā Serhija Sternenko iepriekš izplatīto informāciju par "Starlink" darbības ierobežojumiem.
Sternenko bija ziņojis, ka naktī no 13. uz 14. oktobri "Starlink" termināļiem sākuši pazust sakari, tiklīdz pārvietošanās ātrums pārsniedzis 160 kilometrus stundā.
Vienlaikus viņš norādīja, ka parastie "Starlink" termināļi turpina darboties.
Sternenko pieļāva, ka "SpaceX" šādus ierobežojumus varētu būt ieviesis pēc ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas pieprasījuma. Tomēr pierādījumi šādam pieņēmumam netika sniegti.
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Arī "Telegram" kanāls "Exilenova+" naktī ziņoja, ka tā lasītāji informējuši par "Starlink" darbības ierobežojumiem frontes līnijā.
Vēlāk Sternenko paziņoja, ka saskaņā ar Ukrainas militārpersonu sniegto informāciju "Starlink" termināļu izmantošanas ierobežojumi kļuvuši vēl stingrāki.
Tagad satelītinterneta savienojums sākot pārtrūkt jau tad, kad pārvietošanās ātrums sasniedz 60–70 kilometrus stundā.
Tikmēr Ukrainas uzņēmums "Stetman" strādā pie savas satelītsakaru sistēmas "UASAT-NANO". Projekta mērķis ir samazināt Ukrainas aizsardzības spēku atkarību no "Starlink" pakalpojumiem un nodrošināt alternatīvas sakaru iespējas militārajām vajadzībām.