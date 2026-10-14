Lietuvā ieradušies pirmie 100 atjaunotās ASV rotācijas misijas karavīri
ASV atsākušas karavīru rotāciju Lietuvā: pirmie aptuveni 100 karavīru jau ieradušies Pabradē, bet līdz novembra vidum valstī plānots izvietot divus bataljonus, paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
"Rotācija sākās vakar, ierodoties pirmajiem aptuveni simt karavīriem. Plānotas vēl desmit līdz 12 šādas ierašanās. Tās turpināsies nākamnedēļ, un līdz novembra vidum Lietuvā pilnībā tiks izvietoti divi bataljoni," Kauns trešdien teica Lietuvas sabiedriskajam medijam LRT.
"Lieliskas ziņas - pirmie atjaunotās rotācijas ASV karavīri ir ieradušies Lietuvā. Kopā mēs esam stiprāki!" sociālajā tīklā "X" ierakstīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš pateicās ASV prezidentam Donaldam Trampam par izvietošanu.
Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē, kur pirmie karavīri jau ir ieradušies, viņš teica. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu.
Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus - smago bruņoto bataljonu, lai stiprinātu reģionālo drošību un nodrošinātu papildu reaģēšanas spējas nepieciešamības gadījumā, un inženiertehnisko bataljonu, lai sniegtu ieguldījumu nacionālās divīzijas un Baltijas aizsardzības līnijas attīstībā.
ASV karaspēks Lietuvā ar pārtraukumiem rotācijas kārtībā ir izvietots kopš 2014. gada pavasara, un kopš 2019. gada valstī tika izvietoti smago bruņoto spēku bataljoni. Kopš 2022. gada Lietuvā izvietotais ASV bataljons tika pastiprināts ar artilērijas vienību. Parasti misija ilgst deviņus mēnešus. Šovasar, kad Vašingtona pārskatīja savu militāro klātbūtni Eiropā, Lietuvā palika nedaudz vairāk par simt amerikāņu karavīriem. Plānotā divu bataljonu, kuros ir vairāk nekā 1000 karavīru, izvietošana pēc mēroga būs līdzīga pēdējos gados veiktajai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tramps ir izteicies, ka tiks izskatīta iespēja Lietuvā izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi. Lietuvas vadītāji šo ideju novērtējuši atzinīgi. Premjerministrs Mindaugs Sinkevičs paziņojis, ka Lietuva ir gatava uzņemt pastāvīgi dislocētus ASV karavīrus un segt bāzes uzturēšanas izmaksas, ja Vašingtona pieņems šādu lēmumu.