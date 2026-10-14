Identificēts vīrietis, kurš Lielbritānijā ierāpās tīģera aplokā un tika nāvējoši saplosīts
Identificēts vīrietis, kurš sestdien, 10. oktobrī, gāja bojā pēc iekļūšanas tīģera aplokā Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parkā Anglijā. Viņš bija 23 gadus vecais Viljams Čepmens, kuram, kā apgalvo ģimene, esot bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas.
Čepmena ģimene paziņojumā Viljamsu raksturoja kā „gaišu, sirsnīgu un atsaucīgu jaunieti, kuru ģimene ļoti mīlēja — un kuru Viljams mīlēja tikpat stipri”. Tuvinieki norādīja, ka ir satriekti par notikušo un cenšas aptvert zaudējumu.
Ģimene atklāja, ka Čepmenam vairākus gadus bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas un viņš esot lietojis spēcīgus medikamentus, tomēr uzsvēra, ka saistība starp viņa veselības stāvokli un nāvi vēl nav izvērtēta. „To, kāda nozīme tam bija viņa nāvē, būs jāizlemj izmeklētājiem. Lūdzam ikvienu respektēt izmeklēšanas procesu,” teikts paziņojumā.
Čepmens bērnībā mācījās Džekijas Palmeres skatuves mākslas skolā un vairākkārt filmējās televīzijā. Viņš piedalījies ITV iestudējumā "May Contain Nuts" un atveidojis 18. gadsimta angļu ārstu Edvardu Dženeru medija BBC producētā seriālā "True Stories". Mākslas skola paziņojumā paudusi līdzjūtību par notikušo, norādot: „Mums bija prieks vērot, kā Viljams mūsu skolā aug gan kā cilvēks, gan kā mākslinieks. Bija privilēģija būt daļai no viņa ceļa, un viņu ar lielu sirsnību atcerēsies visi, kam bija prieks viņu pazīt.”
Cilvēki centās bojāgājušo atrunāt no iekļūšanas tīģera aplokā
Viljams tīģeru aplokā iekļuva neilgi pēc plkst. 13.30 pēc vietējā laika. Pēc notikušā sociālajos medijos plaši tika izplatīti videoieraksti, kuros vīrietis redzams neilgi pēc iekļūšanas aplokā. Bojāgājušā vīrieša ģimene aicinājusi šos video nepārpublicēt, norādot, ka šī „dziļi aizskarošā satura publicēšana un izplatīšana” rada ģimenei papildu ciešanas jau tā smagajā brīdī. Policija informējusi, ka ģimenei tiek sniegts specializētu darbinieku atbalsts.
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Pēc incidenta parka darbinieki evakuēja apmeklētājus, un parks tika slēgts. Tas joprojām ir slēgts, kamēr atbildīgās iestādes skaidros notikušo. Donkasteras pašvaldība sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā Čepmenam izdevās iekļūt aplokā un kādi apstākļi noveda pie traģēdijas.
Aculieciniece Ella Ford BBC pastāstīja, ka pirms notikušā redzējusi Čepmenu pie tīģera aploka. Viņš valkājis austiņas un „staigājis turp un atpakaļ”. Pēc dažām minūtēm viņa pamanījusi, ka vīrietis uzkāpis uz nožogojuma un iekļuvis aplokā, kur tīģeris atradās uz koka platformas. Forda sacīja, ka kāda sieviete netālu centusies ar viņu no sava plāna runāt.
Tāpat tiek ziņots, ka cilvēki, ka brīdī, kad Viljams jau bija iekļuvis aplokā, cilvēki, kas atradās virs aploka, mēģināja novērst tīģera uzmanību. Forda atcerējās, ka kāds vīrietis dauzījis pa žogu, cerot aizbiedēt dzīvnieku, taču tas neesot palīdzējis. Pēc notikušā parka teritorija tika nekavējoties evakuēta. Cita apmeklētāja stāstīja, ka dzirdējusi troksni, kas atgādinājis šāvienus, un redzējusi virs parka riņķojam neatliekamās medicīniskās palīdzības helikopteru.
Tīģeris pēc notikušā netiks eitanazēts
Jorkšīras savvaļas dzīvnieku parka pārstāvji izteikuši līdzjūtību ģimenei un apstiprinājuši, ka Amūras tīģeris Altajs paliks aplokā un netiks eitanazēts. Dzīvnieku aizsardzības organizācija „Born Free Foundation” aicinājusi steidzami izmeklēt to, kā vīrietim izdevās iekļūt aplokā un kas notika pēc tam. Zooloģijas eksperts Kempbels Mērns norādījis, ka, neraugoties uz drošības pasākumiem, apņēmīgs cilvēks reizēm spēj iekļūt visnorobežotākajās vietās.