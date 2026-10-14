Krievija uzbrukusi Kijivai ar ballistiskajām raķetēm - nogalināti trīs, bet ievainots 21 cilvēks
Foto: dp.dsns.gov.ua
Krievijas triecienos Kijivai nogalināti trīs cilvēki.
Pasaulē

Krievija uzbrukusi Kijivai ar ballistiskajām raķetēm - nogalināti trīs, bet ievainots 21 cilvēks

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Krievijas triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināti trīs cilvēki, bet ievainojumus guvis 21 cilvēks, paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko.

Krievija uzbrukusi Kijivai ar ballistiskajām raķet...

Krievija uzbruka galvaspilsētai ar ballistiskajām raķetēm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kijivā. Zelenskis norādīja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas pamanīja šīs raķetes tikai tad, kad tās jau tuvojās Kijivai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem Rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu.

Galvaspilsētā sagrauts dzīvojamais nams Desnas rajonā. Ēkas drupās atrasti divi nogalinātie, pavēstīja Kličko.

"Desnas rajonā ir 21 cietušais. Starp viņiem ir arī astoņgadīgs bērns. 16 ievainotos mediķi nogādāja slimnīcā. Četri cietušie atrodas smagā stāvoklī," paziņoja galvaspilsētas mērs. Vēlāk Kličko informēja, ka raķetes trāpījumā galvaspilsētas Holosijivas rajonā nogalināts viens cilvēks. Ukrainas Gaisa spēki ziņoja, ka Krievija raidījusi ballistiskās raķetes arī pret Žitomiru un Harkivu.

Tēmas

UkrainaVolodimirs ZelenskisVitālijs KličkoKijivaKrievija

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