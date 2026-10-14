Krievija uzbrukusi Kijivai ar ballistiskajām raķetēm - nogalināti trīs, bet ievainots 21 cilvēks
Krievijas triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināti trīs cilvēki, bet ievainojumus guvis 21 cilvēks, paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko.
Krievija uzbruka galvaspilsētai ar ballistiskajām raķetēm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kijivā. Zelenskis norādīja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas pamanīja šīs raķetes tikai tad, kad tās jau tuvojās Kijivai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem Rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu.
Galvaspilsētā sagrauts dzīvojamais nams Desnas rajonā. Ēkas drupās atrasti divi nogalinātie, pavēstīja Kličko.
‼️ The most cynical American policy in centuries. Kyiv tonight, Wednesday, October 14. While POTUS talks about some kind of “ceasefire,” russia is once again brutally attacking Kyiv. People have been injured, and at least one person has already been confirmed dead following a horrific strike on a residential building. Rescuers and volunteers are evacuating residents from the upper floors and treating the wounded right there on the street. VIDEO CREDIT: Instagram @dmitry_drongo— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) October 13, 2026
"Desnas rajonā ir 21 cietušais. Starp viņiem ir arī astoņgadīgs bērns. 16 ievainotos mediķi nogādāja slimnīcā. Četri cietušie atrodas smagā stāvoklī," paziņoja galvaspilsētas mērs. Vēlāk Kličko informēja, ka raķetes trāpījumā galvaspilsētas Holosijivas rajonā nogalināts viens cilvēks. Ukrainas Gaisa spēki ziņoja, ka Krievija raidījusi ballistiskās raķetes arī pret Žitomiru un Harkivu.