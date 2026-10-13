Pāvests Leons XIV pārcietis ļaundabīga plaušu audzēja operāciju
Romas pāvestam Leonam XIV otrdien tika izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā, un viņš pēc 90 minūšu ilgās operācijas "normāli pamodās", paziņoja Vatikāns.
Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. 'Lai nodrošinātu, ka šī procedūra ir radikāla, tika izoperēta labās plaušas apakšējā daiva," teikts Vatikāna paziņojumā.
Operācija "apstiprināja plaušu adenokarcinomas diagnozi, par kuru radās aizdomas pirmsoperācijas testos," teikts paziņojumā. Pāvests atradās operāciju zālē pavisam trīs stundas, bet operācija ilga pusi no šī laika. "Operācija bija veiksmīga un nebija komplikāciju," paziņoja Vatikāns.
Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Ir gaidāms, ka pāvests paliks savā istabā Romas Džemelli slimnīcas 10. stāvā, lai vairākas dienas atveseļotos.
Viņa audiences ir atliktas līdz 20. oktobrim. Operācija arī radīja jautājumus par to, vai pāvests novembrī dosies ilgā braucienā uz Latīņameriku. Šajā braucienā no 6. līdz 17. novembrim viņš apmeklētu Urugvaju, Argentīnu un Peru.
71 gadu vecais Leons XIV tika hospitalizēts pirmoreiz kopš stāšanās pāvesta amatā 2025. gada 8. maijā.
Pāvests svētdien pēc "Angelus" lūgšanām negaidīti paziņoja pūlim Sv. Pētera laukumā Valtikānā, ka ārsti medicīniskās pārbaudēs ir atklājuši plaušu mezgliņu "ļoti agrīnā stadijā". "Ārsti uzskata, ka būtu pareizi iejaukties," sacīja pāvests.
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Vatikāns parasti ievēro slepenību pāvestu veselības jautājumos, bet kļuva atklātāks iepriekšējā pāvesta Franciska laikā, kurš brīvi apsprieda savas saslimšanas.
Jāpiebilst, ka Čikāgā dzimušais ASV kardināls Roberts Prevosts, kurš kļuva par 267.katoļu baznīcas pāvestu un pieņēma vārdu Leons XIV, ir pirmais pāvests no ASV un otrais pāvests pēc kārtas no Rietumu puslodes. Argentīnā dzimušais Francisks, kurš kļuva par pāvestu 2013.gadā un aizgāja no dzīves 2025. gada 21. aprīlī 88 gadu vecumā, bija pirmais Jaunās pasaules pārstāvis.