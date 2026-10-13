NATO mācībās slīpē alianses teritorijas aizsardzību ar kodolieročiem
NATO sākusi ikgadējās mācības, kuru mērķis ir alianses teritorijas aizsardzība, izmantojot kodolieročus, otrdien apstiprināja NATO militārā štāba preses pārstāvis Beļģijas pilsētā Monsā. Mācībās "Steadfast Noon", kas norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām, piedalīsies 17 valstu bruņotie spēki.
Vācija uz šīm mācībām nosūtījusi trīs iznīcinātājus "Tornado", kas devušies uz Aviano gaisa bāzi Ziemeļitālijā. Saskaņā ar Vācijas Gaisa spēku sniegto informāciju kopumā mācībās piedalās vairāki desmiti Vācijas karavīru.
Vācijas iznīcinātāji "Tornado" parasti bāzējas Bīheles bāzē Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē Vācijas rietumos. Saskaņā ar neapstiprinātu informāciju tur tiek glabāti ASV kodolieroči, kurus ārkārtas gadījumā varētu transportēt Vācijas iznīcinātāji-bumbvedēji saskaņā ar NATO kodolieroču koplietošanas vienošanos.
Tiek uzskatīts, ka ASV kodolieroči glabājas arī bāzēs Itālijā, Beļģijā un Nīderlandē.
"Steadfast Noon" scenārijs ir slepens. Alianses galvenā mītne paziņoja vienīgi to, ka mācību mērogs ir salīdzināms ar iepriekšējā gada mācībām. Tolaik NATO minēja, ka mācībās piedalīsies aptuveni 2000 militārpersonu un vairāk nekā 70 lidmašīnu, tostarp modernie iznīcinātāji "F-35", kā arī izlūkošanas un degvielas uzpildes lidmašīnas.
Saskaņā ar militāro ekspertu teikto šajās mācībās, kas regulāri notiek oktobrī, tiek izmēģināts, kā droši transportēt ieročus no pazemes glabātavām uz lidmašīnām un piestiprināt tos pie iznīcinātājiem. Šajā procesā un turpmākajos uzbrukuma vingrinājumos tiek izmantotas tikai mācību bumbas bez kodolgalviņām.