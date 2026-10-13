Pēc Medvedeva draudiem sagrābt "apmaiņas fonda" ķīlniekus Krievija arestē Japānas žurnālistu
Krievijas pilsētā Južnosahaļinskā aizturēts japāņu žurnālists, kurš tiek turēts aizdomās par spiegošanu, ziņo Krievijas propagandas rupors TASS. Aizturētais ir Japānas laikraksta "Hokkaido Shimbun" korespondents. Tas noticis īsi pēc tam, kad Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs publiski aicināja "papildināt apmaiņas fondu".
Японского журналиста Имаи Юки обвинили в сборе данных о мобилизованных на Курилах Корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» Имаи Юки отправили в СИЗО до 12 декабря по делу о шпионаже. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. По версии ФСБ, журналист собирал сведения о количестве участников войны в Украине среди жителей Курильских островов. Видео: ТАСС— SOTA (@Sota_Vision) October 13, 2026
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) paziņoja, ka 34 gadus vecais Imai Juki esot vācis datus, kas “attiecas uz valsts aizsardzības spējām, lai nacionālā izlūkdienesta uzdevumā tos nodotu izmantošanai pret Krievijas Federācijas drošību”. Turklāt, kā apgalvo FSB, viņš vācis ziņas par mobilizētajiem un brīvprātīgajiem Kuriļu salu iedzīvotājiem, kuri devušies slepkavot uz Ukrainu, “apzinoties, ka šīs ziņas ir slepenas un nav izplatāmas”. FSB uzsvēra, ka žurnālists esot saviem tuviniekiem atzinies par sakariem ar Japānas izlūkdienestu.
"Telegram" kanāls "Ostorožno novosti" vēstīja, ka Sanktpēterburgas universitātē studējušis Juki Krievijā kopš 2014. gada ir ieradies vairākkārt, pēdējā vizīte notikusi vasarā, apmeklējot Piejūras novadu. Viņš interesējās par 1945. gada PSRS-Japānas kara jautājumiem, kā arī par Krievijas un Japānas attiecībām. Viņa pēdējā publikācija bijusi par ziemeļkorejiešu klātbūtni Sahalīnā.
Maskavas Ļefortovas rajona tiesa likusi Juki atstāt aiz restēm sakarā ar apsūdzībām spiegošanā. Notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz 20 gadu ieslodzījums.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pēc propagandas kanāla “Rybar” veidotāja Mihaila Zvinčuka un citu personu aizturēšanas Melnkalnē Medvedevs aicināja sākt sagrābt ķīlniekus apmaiņai pret "savējiem". "Tagad, visticamāk, nāksies papildināt apmaiņas fondu ar Eiropas un Amerikas idiotiem, lai varētu atbrīvot savējos. Citādi nekā – ar vilkiem dzīvojot, jāgaudo kā vilkam,” savā "Telegram" kanālā rakstīja Medvedevs. Vēlāk Melnkalne izraidīja Zvinčuku un pārējos, kuri atgriezās Krievijā.
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2. oktobrī Japāna izdeva Vācijai 28 gadus vecu Krievijas pilsoni, kurš maijā tika aizturēts Osakā. Vācijā viņu uzskata par vienu no starptautiskās izspiedējvīrusu grupas "Qilin" galvenajiem dalībniekiem. Saskaņā ar izmeklētāju versiju viņš bija iesaistīts kiberuzbrukumā kādam loģistikas uzņēmumam Vācijā 2024. gada septembrī. "Qilin" ir izspiedējvīruss jeb ļaunprogrammatūra, ko izmanto datu šifrēšanai un izpirkuma maksas pieprasīšanai. To izmanto arī hakeri, kas saistīti ar Ziemeļkoreju.
2022. gada decembrī Krievija pret ieslodzīto WNBA basketbolisti Britniju Graineri iemainīja savu "nāves tirgoni" Viktoru Butu. Bijušais padomju virsnieks Buts 2011.gadā ASV tika atzīts par vainīgu ieroču kontrabandā un izcieta 25 gadu cietumsodu.
Savukārt 2024. gadā Krievijas atbrīvoto ieslodzīto skaitā bija par spiegošanu notiesātie "The Wall Street Journal" žurnālists Evans Gerškovičs, kurš aiz restēm atradās kopš 2023. gada marta un 2024. gada 19. jūlijā saņēma 16 gadu ieslodzījumu, bijušais ASV jūras kājnieks Pols Vilans, kurš aiz restēm atradās kopš 2018. gada decembra un 2020. gada 15. jūnijā saņēma 16 gadu ieslodzījumu, kā arī Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko apžēlotais Vācijas pilsonis Riko Krīgers, kuram Baltkrievijā par "terorismu Ukrainas izlūkdienestu uzdevumā" bija piespriests nāvessods. Citu atbrīvoto politieslodzīto skaitā ir vairāki Putina režīma opozionāri, no kuriem pazīstamākie ir Arktikas kolonijā nomocītā Alekseja Navaļnija līdzgaitnieki Iļja Jašins, kuram 2022. gada decembrī par Krievijas armijas zvērību Bučā atspoguļošanu jeb "Krievijas armijas diskreditāciju" piespriests astoņarpus gadu ieslodzījums, un Vladimirs Kara-Murza, kuram 2023. gada 17. aprīlī piespriests 25 gadu ieslodzījums par "valsts nodevību" un "Krievijas armijas diskreditāciju".
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Pretī Krievija saņēma Vācijas cietumā mūža ieslodzījumu izcietušo FSB virsnieku Vadimu Krasikovu, kurš Berlīnē gaišā dienas laikā nošāva bijušo čečenu komandieri, Vācijā politisko patvērumu saņēmušo Gruzijas pilsoni Zelimhanu Hangošvili, kā arī Slovēnijā ieslodzītos spiegus Annu un Artjomu Duļcevus, kuri uzdevās par Argentīnas pilsoņiem, Galvenās izlūkošanas pārvaldes aģentu Pāvelu Rubcovu, kurš uzdevās par spāņu žurnālistu, Norvēģijā notverto spiegu Mihailu Mikušinu, kurš uzdevās par Brazīlijas pilsoni, hakeri Romanu Seļezņovu, finanšu tirgus mahinatoru Vladislavu Kļušinu, kā arī kontrabandistu Vadimu Konoščonoku.
Izdevums “Insider” toreiz apgalvo, ka sarunas par iespējamo Krievijas un Rietumu ieslodzīto apmaiņu noritēja vairākus gadus, un Krievijas galvenais mērķis bija panākt Krasikova atbrīvošanu. Tā kā Krasikovs atradās Vācijas cietumā, Kremlis vēlējās, lai ASV kā eiropiešu “lielais brālis” piespiež Vāciju viņu atbrīvot. Savukārt pašas Vašingtonas stimulēšanai Krievija speciāli arestēja amerikāni Gerškoviču, cerot šādi viņu samainīt pret Krasikovu. Izdevums norāda, ka sarunu dalībnieki uzzināja par Gerškovičam piespriesto 16 gadu ieslodzījumu vēl pirms tā oficiālās pasludināšanas. Problēmas radīja Vācijas atteikšanās izdot Krasikovu, taču 2023. gada oktobrī bija panākta neformāla vienošanās veikt savstarpēju apmaiņu pa astoņiem cilvēkiem, kurā galvenās personas būtu Krasikovs un Krievijas kolonijā sēdošais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs. Krievija līdz pēdējam brīdim neapstiprināja savu gatavību atbrīvot Navaļniju, kurš mīklainos apstākļos nomira Arktikas kolonijā 2024. gada 16. februārī, un Rietumi zaudēja interesi par sarunām, līdz aprīlī Vācija lika saprast, ka ir gatava apspriest Krasikova atdošanu apmaiņā pret vairākiem Krievijas politiskajiem ieslodzītajiem. Vēlāk tika ziņots, ka Navaļnijs tika noindēts ar retu indi, kas sastopama Dienvidamerikas raibvardēs.