"Politico": ASV skaidrojusi, kādēļ nebrīdināja Ukrainu par Krievijas raķešuzbrukumu, bet Kijiva to uztver skeptiski
ASV paziņojušas Ukrainai, ka slikto laikapstākļu dēļ nesniedza tai izlūkošanas informāciju par Krievijas raķešu uzbrukumu Kijivai 12. oktobra vakarā, izdevumam "Politico" atklāja anonīma amatpersona.
Pēc avota teiktā, Kijiva to neuzskata par pamatotu iemeslu. "Tāpēc daudzi arvien vairāk baidās, ka patiesais iemesls bija cits," norādīja "Politico" sarunbiedrs.
ASV prezidents Donalds Tramps, atbildot uz žurnālista tiešo jautājumu, vai Vašingtona ir pārtraukusi izlūkošanas datu apmaiņu ar Kijivu, atbildēja: "Nē".
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš publiski paziņoja, ka šoreiz no sabiedrotajiem netika saņemts brīdinājums par draudošo Krievijas raķešu uzbrukumu Kijivai.
Saskaņā ar laikraksta "Financial Times" informāciju ASV pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Ukrainu un bloķēt ieroču piegādes, ja Ukraina nepiekritīs pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Oficiāli netika apstiprināts, ka ASV izteikušas šādus draudus.
Savukārt raidorganizācijas BBC Ukrainas dienests vēstīja, ka ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās, atsaucoties uz avotu militārajās aprindās. ASV sniedz Ukrainai brīdinājumus par ballistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā, satelīta attēlus un militārās analītikas datus, atklāja avots.
Arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha iepriekš Varšavas drošības forumā apliecināja, ka informācijas apmaiņa ar ASV nav pārtraukta. Viņš apstiprināja, ka Ukraina saņem izlūkošanas datus no amerikāņiem. Sibiha norādīja, ka kavēšanās ar gaisa trauksmes izziņošanu nesenajā Krievijas raķešu uzbrukumā Kijivai nav saistīta ar ASV palīdzību. Viņš piebilda, ka tam par iemeslu bija Krievijas izmantotais īpaša veida bruņojums.
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Iepriekš Ukrainas Augstākās Radas Ekonomiskās attīstības komitejas locekle un partijas "Tautas kalps" deputāte Halina Jančenko paziņoja, ka bez ASV izlūkošanas datiem Ukraina nespēs izsekot Krievijas ballistisko raķešu palaišanām. Saistībā ar iespējamo izlūkošanas datu apturēšanu Jančenko atgādināja, ka līdzīga šantāža no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas puses jau ir notikusi iepriekš. Tajā pašā laikā viņa norādīja, ka Ukraina sadarbojas un saņem datus arī no Eiropas partneriem, tomēr to iespējas attiecībā uz ballistisko raķešu izsekošanu un informācijas pārraides ātrumu ir nedaudz ierobežotas.