Krievija apšauda Rivnes universitāti, daudz cietušo
Krievijas uzbrukumā universitātei Rivnē, Ukrainas rietumos, otrdien cietuši 25 cilvēki, paziņojusi policija. Divi ievainotie atrodas smagā stāvoklī.
This is a building of the Rivne State University of Humanities, almost completely destroyed by a Russian strike. The main campus building was almost entirely gutted by fire and is no longer usable. Nearby buildings were also damaged. According to police, 25 people were injured. Two of the wounded are in critical condition and undergoing emergency surgery. Terrorist bastards need to stopped.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 13, 2026
"Notikuma vietā turpina strādāt policisti un Ukrainas Drošības dienesta darbinieki. Valsts ārkārtas situāciju dienesta darbinieki un komunālo pakalpojumu sniedzēji novērš Krievijas uzbrukuma sekas," paziņoja policija.
Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienests paziņoja, ka drona uzbrukuma rezultātā tika bojāts ēkas otrais stāvs Rivnes centrā. Rivnes apgabala vadītājs Oleksandrs Kovaļs norādīja, ka Ukrainas Drošības dienesta izmeklētāji Rivnes apgabalā un policija dokumentē iespējamo Krievijas kara noziegumu un ir sākta pirmstiesas izmeklēšana.
Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko atklāja, ka Krievija uzbruka Rivnes Valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Rezultātā Mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvertnēs, bet starp administratīvajiem darbiniekiem ir cietušie, paziņoja ministrs.
"Sabojātā ēka nav piemērota mācībām un ir jāatjauno. Cietuši ir arī blakus esošie mācību korpusi," piebilda Butenko. Universitāte apsver iespēju līdz nedēļas beigām pāriet uz tālmācību.
"Tas ir apzināts terors pret civiliedzīvotājiem un vēl viens mēģinājums sabojāt izglītības procesu valstī," uzsvēra Butenko.