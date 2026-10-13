Igaunijā veidos filmas un datorspēles, lai iedzīvotājiem uzlabotu "gribu aizstāvēt valsti"
Igaunijas Aizsardzības ministrija izsludinājusi līdz 250 000 eiro vērtu konkursu, lai radītu filmas un citus audiovizuālos darbus, kuru mērķis ir stiprināt Igaunijas iedzīvotāju gatavību aizstāvēt savu valsti.
Izsludinot konkursu, Aizsardzības ministrija gaida mākslas filmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu, televīzijas seriālu, kā arī videospēļu projektus. Igaunijas kara filmu veidošanu ministrija atbalsta jau vairāk nekā 20 gadus, iepriekš ministrija ir atbalstījusi, piemēram, tādu filmu tapšanu kā “Vārdi granītā”, “1944” un “O2”, vēsta Igaunijas nacionālā raidorganizācija ERR.
Ministrijas pārstāvis Tomass Melli uzskata, ka dažādi audiovizuālie formāti ļauj uzrunāt dažādu paaudžu cilvēkus. “Gatavība aizstāvēt valsti ir svarīga Igaunijas valsts aizsardzības sastāvdaļa, un tās stiprināšana ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Filmu un citu līdzīgu audiovizuālu darbu atbalstīšana ir viens no veidiem, kā dot savu artavu šī mērķa sasniegšanā. Filmas, kā arī, piemēram, videospēles ir līdzekļi, kas sasniedz plašu auditoriju un palīdz stāstīt par valsts aizsardzību tā, lai šī tēma uzrunātu dažādu paaudžu cilvēkus,” skaidroja Melli.
Kinorežisors Ilmārs Rāgs uzskata, kara filmās nevajadzētu pārmērīgi izskaistināt realitāti. “Jebkura pārlieku šabloniska vai pārāk nogludināta un izskaistināta filma drīzāk izraisa neuzticēšanos. Runājot par Igaunijas aizsardzību, manuprāt, vislabāk darbojas patiesība,” Rāgs izteicās ERR.
Rāgs, kurš iepriekš saņēmis Aizsardzības ministrijas atbalstu dokumentālās filmas veidošanai, uzskata, ka, pieņemot lēmumus par finansējuma piešķiršanu, jāņem vērā arī iespējamā negatīvā reakcija. “Cilvēkiem ministrijā, kuri piešķir finansējumu, ir jāsaprot: ja filmas veidotājs savā radošajā aizrautībā izvēlēsies pārāk vienkāršotu propagandas pieeju, tas var radīt pretēju efektu,” viņš uzsvēra.
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Aizsardzības ministrija pieņem pieteikumus konkursam līdz 18. novembrim.