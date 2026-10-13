"Vienmēr smaidīgais" vectēvs sarīko ģimenes slaktiņu Pensilvānijā: nežēlo ne mazbērniņus, ne meitu, kurai bija drīz jādzemdē
ASV Pensilvānijas štata Ēri pilsētā notikusi prātam neaptverama traģēdija, kad vectēvs apšāva savu ģimeni, nežēlojot pat mazus bērnus un meitu grūtnieci. Notikušais ir šogad asiņainākā masu apšaude ASV.
45 gadus vecais Metjū Stouns pagājušajā piektdienā nošāva deviņus cilvēkus — vietējos medijos vēsta, ka upuru skaitā bija viņa 44 gadus vecā sieva, 21 un 19 gadus vecie dēli, 24 gadus vecā meita, kurai bija pavisam drīz jādzemdē, meitas 5 gadus vecais dēliņš, nepilnus divus gadus vecā meitiņa, šāvēja 37 gadus vecā māsa, kā arī 51 gadu vecā kaimiņiene. No vectētiņa lodes dzīvību zaudēja arī nedzimušais mazbērns. Pēc slaktiņa Stouns nošāvās.
Vietējie iedzīvotāji pauduši šoku par notikušo. Viens no tiem, kuri pie mājas izveidoja upuru memoriālu, CNN pastāstīja, ka Stouns nekad nav šķitis nomākts vai uzvedies neparasti. “Manuprāt, tā bija tikai ārēja izlikšanās,” sacīja Džuliuss Vindhems. “Viņš ik dienu smaidīja un izturējās gluži parasti — nekas nelika domāt, ka kaut kas tāds varētu notikt.” Svētdien sērotāji pie mājas nolika sveces, ziedus un mīkstās rotaļlietas. Vindhems bija ģērbies T krekliņā, uz kura bija attēlotas sievietes un bērni, kā arī uzraksts: “Mūžam manā sirdī”.
Ēri policijas priekšnieks Riks Lorahs pavēstīja, ka izmeklētāju iegūtajos video un audioierakstos bija dzirdami mājā skanoši apslāpēti šāvienu trokšņi. Tie bija ierakstīti īsi pirms tam, kad ieradās divas “izmisušas sievietes”, kas sāka dauzīt pie durvīm, pastāstīja Lorahs. Pēc tam šāvējs iznāca no mājas un nošāva abas sievietes, pēc tam iegāja atpakaļ.
Ierodoties traģēdijas vietā, policisti pie mājas atrada abas nošautās sievietes. Vispirms izlūkojuši teritoriju ar dronu un robotu, policisti iegāja mājā un pirmajā stāvā atrada puisīša un meitenītes līķus. Kāpņu telpā atrada nošautus četrus pieaugušos, bet otrajā stāvā — paša slepkavas līķi.
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Lorahs atteicās komentēt iespējamos nozieguma motīvus, taču pieļāva, ka nozīme varētu būt bijušas garīgās veselības problēmām. Viņš norādīja, ka izmeklētāji iztaujās radiniekus un pārbaudīs to sieviešu mobilos tālruņus, kuras tika nogalinātas ārpus mājas. “Viņas zināja, ka tajā mājā kaut kas notiek,” sacīja Lorahs. “Mums jānoskaidro, kas tieši.”
Nikola Ellere un Debra Ellere, kuru labākā draudzene bija viena no nošautajām, pastāstīja, ka pazinušas šo ģimeni vairāk nekā 30 gadus. Nikola sacīja, ka šāvējs “bija labs cilvēks, bet pēc tam ar laiku viss sāka iet uz leju”. “Viņi bija brīnišķīga ģimene. Kurš gan būtu domājis, ka kaut kas tāds jebkad varētu notikt?” piebilda Debra.