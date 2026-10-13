Putina vicepremjers paziņo, ka knapi izglābies no ukraiņu apšaudes
Krievijas diktatora Vladimira Putina valdības vadītāja vietnieks Jurijs Trutņevs pavēstījis, ka kļuvis par Ukrainas spēku apšaudes mērķi.
Vicepremjers un Putina pilnvarotais pārstāvis Tālo Austrumu federālajā apgabalā Jurijs Trutņevs vietējiem medijiem apgalvojis, ka devies uz fronti, kur viņu apšaudījuši Ukrainas spēki, bet viņam izdevies paglābties.
“Mēs braucam, bet pretim brauc bruņumašīna ar iedegtiem priekšējiem lukturiem, un uzreiz pēc tā pabraukšanas sākas apšaude ar lielkalibra ieročiem, laikam ar 152 mm kalibra ieročiem,” viņa teikto citē “RIA Novosti”.
Vicepremjers nekonkretizēja, kur tieši viņu apšaudīja, taču steidza palielīties, ka tajā mirklī neesot domājis ne par ko īpašu, jo pārliecība par to, ka viņš kopā ar krievu okupantu armija dara “pareizu lietu”, ļāva cerēt uz labvēlīgu rezultātu — aizbraukt ar veselu ādu.
Trutņevs ir aktīvi iesaistīts Krievijas asiņainajā invāzijā Ukrainā, 2022. gada decembrī pēc viņa un kādreizējā liberāļa, bet tagad Putina administrācijas vietnieka Sergeja Kirijenko iniciatīvas uz Krievijas Cīņas mākslu savienības bāzes tika izveidota sportistu vienība “Sojuz”, lai karotu Ukrainā. Trutņevs ir iekļauts rietumvalstu sankciju sarakstos.