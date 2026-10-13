Zelenskis pārmet sabiedrotajiem nebrīdināšanu pirms Krievijas ballistisko raķešu uzbrukuma Kijivai
Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas ballistisko raķešu uzbrukuma Kijivas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Izlūkošanas dati par Krievijas ballistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, un tas ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem. Tieši tas palīdz novērst cilvēku nogalināšanu, ja ir brīdinājums par ballistisko raķešu uzbrukumu," norādīja Zelenskis.
Iepriekš laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvji pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kijivu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Zelenskis atgādināja, ka pēc ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojuma par pamieru enerģētikas jomā Ukraina nav veikusi uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un enerģētikas nozarei kopumā, savukārt Krievija turpina uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem.