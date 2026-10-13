Tramps apsver dēla ekslīgavas Gilfoilas atlaišanu no vēstnieces amata Grieķijā. Viņa "izcēlusies" ar nesmuku uzvedību
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien apstiprināja ziņas, ka viņa administrācija apsver iespēju atlaist ASV vēstnieci Grieķijā Kimberliju Gilfoilu, kas pakļauta pieaugošam spiedienam pēc vairākām neglaimojošām publikācijām amerikāņu presē.
Uz jautājumu par iespējamu viņa vecākā dēla Donalda Trampa juniora bijušās līgavas atlaišanu prezidents pirmdien žurnālistiem atbildēja: "Nu, mēs to izskatām. Jā, mēs neesam apmierināti."
Laikraksts "Wall Street Journal" (WSJ) publicējis vairākus rakstus, kuros bijusī telekanāla "Fox News" raidījumu vadītāja redzama negatīvā gaismā. Gilfoila lūgusi ietekmīgo prezidenta atbalstītāju Ēriku Dītersu apmaksāt 100 000 dolāru lielu personīgo kredītkartes parādu, ziņoja laikraksts.
"Mīļais, lūdzu, man vajag, lai tu to man nokārto jau šodien," viņa 2025. gada jūlijā rakstīja īsziņā Dītersam, vēstīja WSJ. Dīterss šo maksājumu nav veicis, norādot Gilfoilai, ka "tas viņam maksātu laulību".
Šīs īsziņas bija daļa no simtiem ziņojumu, e-pastu, vēstuļu un ierakstītu sarunu, ko pārskatījis WSJ. To vidū ir sarunas, kurās vēstniece lepojas ar dārgiem ceļojumiem, ko apmaksājuši bagāti grieķu uzņēmēji.
ASV mediji pēdējās dienās ir ziņojuši arī par citiem iespējamiem interešu konfliktiem, kuros iesaistīta Gilfoila. Septembra beigās WSJ rakstīja, ka vēstniece kādās vakariņās Atēnās arī devusi mājienu par iesaisti Rumānijas valdības krīzē. Vakariņās, kurās piedalījās Grieķijas un ASV amatpersonas, Gilfoila citu viesu klātbūtnē iesaistījās strīdā ar Grieķijas enerģētikas ministru Stavru Papastavru, ziņoja WSJ.
Izsakoties par Rumānijas valdības krīzi, Gilfoila klātesošajiem teica: "Mēs to varam izdarīt ar jebkuru valsti, ar kuru vien vēlamies. To varam izdarīt arī šeit." WSJ par to ziņoja, atsaucoties uz kādu vakariņu dalībnieku un citiem cilvēkiem, kam pastāstīts par šo epizodi.
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Marta beigās vēstniece Bukarestē tikās ar Rumānijas opozīcijas līderiem, bet Ilijes Boložana vadītā valdība 5. maijā neizturēja uzticības balsojumu parlamentā.
57 gadus vecā kādreizējā mediju personība Gilfoila no 2001. līdz 2006. gadam bija precējusies ar tagadējo Kalifornijas gubernatoru Gevinu Ņūsomu, kurš ironiskā kārtā 2028. gadā var kļūt par demokrātu kandidātu ASV prezidenta vēlēšanās cīņā pret Trampa politisko mantinieku. No 2018. līdz 2024. gadam viņa bija Trampa vecākā dēla Donalda Trampa juniora draudzene, bet pēdējos gadus pat līgavas statusā. Drīz pēc šķiršanās no dēla Tramps viņu iecēla par ASV vēstnieci Grieķijā.