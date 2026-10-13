Krievi steigšus pamet valsti, baidoties no jauna Putina rīkojuma par mobilizāciju
Krievijas iedzīvotāji arvien biežāk pamet valsti, negaidot oficiālu paziņojumu par jaunu mobilizāciju. Kremļa apliecinājumi, ka tā netiek gatavota, nespēj kliedēt bažas to vīriešu vidū, kuri atceras 2022. gada notikumus.
Britu izdevums "The Economist" vēsta, ka Krievijas vīrieši atkal dodas uz ārvalstīm, baidoties, ka viņus varētu nosūtīt karot pret Ukrainu. Viņi izvēlas aizbraukt vēl pirms iespējamās mobilizācijas izsludināšanas, savukārt organizācijas, kas palīdz cilvēkiem pamest Krieviju, ziņo par strauju palīdzības pieprasījumu pieaugumu.
Pēc mobilizācijas izsludināšanas 2022. gada septembrī Krieviju, pēc "The Economist" aplēsēm, pameta aptuveni 400 000 vīriešu. Pašreizējais emigrācijas vilnis ir mazāks, taču cilvēki vairs negaida Vladimira Putina oficiālu paziņojumu – lēmumu par aizbraukšanu viņi pieņem laikus.
"Noziedznieks" uz vēlēšanu biļetena un lidojums uz Stambulu
Izdevums apraksta 35 gadus vecā Maskavas iedzīvotāja Dmitrija pieredzi. Reklāmas nozarē strādājošais vīrietis 18. septembrī devās uz parlamenta vēlēšanām, uz vēlēšanu biļetena uzrakstīja vārdu "noziedznieks", iemeta to vēlēšanu urnā un tūlīt pēc tam devās uz lidostu.
Tajā pašā dienā viņš aizlidoja uz Stambulu.
Daži Krievijas iedzīvotāji vēlēšanas ironiski dēvē par "speciālo vēlēšanu operāciju", baidoties, ka pēc balsošanas varasiestādes varētu sākt jaunu iesaukšanu karā.
Kopš jūlija pieprasījumu skaits pēc palīdzības izbraukšanai no Krievijas pieaudzis astoņas reizes.
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Analītiķi norāda, ka pašreizējais emigrācijas vilnis ir mazāks nekā 2022. gadā, taču cilvēki šoreiz rīkojas organizētāk un rūpīgāk plāno aizbraukšanu.
Organizācijas "Idite lesom", kas palīdz Krievijas iedzīvotājiem izvairīties no mobilizācijas, vadītājs Grigorijs Sverdlins pastāstījis, ka šoruden palīdzības pieprasījumu skaits bijis pusotru reizi lielāks nekā pavasarī.
Uz robežām pieaug cilvēku plūsma, Armēnijā – īres cenas
Pastiprināta cilvēku plūsma novērota arī uz Krievijas robežām.
Saskaņā ar "The Economist" publicētajiem datiem 18. augustā Krievijas un Gruzijas sauszemes robežu šķērsojuši aptuveni 20 000 cilvēku – gandrīz trīs reizes vairāk nekā parasti diennakts laikā.
Tikmēr Armēnijā pieaugošais pieprasījums pēc mājokļiem veicinājis īres cenu kāpumu. Kopš pavasara tās palielinājušās par 30–50%.
Kremlis noliedz mobilizācijas plānus, taču bažas nemazinās
Kremlis turpina noliegt, ka Krievijā tiktu gatavota jauna mobilizācija. Tomēr šie apgalvojumi iedzīvotājus nepārliecina.
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"The Economist" atgādina, ka arī 2022. gadā Krievijas varasiestādes noliedza mobilizācijas plānus vēl tikai nedēļu pirms tās oficiālās izsludināšanas.
Tagad satraukumu pastiprina elektronisko pavēstu sistēma, kā arī informācijas apmaiņa starp kara komisariātiem un robežsardzes dienestiem. Tas rada bažas, ka izvairīties no iesaukšanas, vienkārši pametot valsti, varētu kļūt arvien grūtāk.
Vienlaikus Krievijā izskan aicinājumi paplašināt mobilizāciju. Ultrānacionālistiskais grupējums "Rusič" pieprasījis mobilizēt vēl pusmiljonu cilvēku.
Daudziem karš kļūst par iespēju finansiāli nodrošināt ģimeni
Krievijas ekonomists Vladislavs Inozemcevs uzskata, ka pašreizējo karavīru vervēšanu lielā mērā veicina nabadzība un nākotnes izredžu trūkums daļai Krievijas vīriešu.
Pēc viņa vērtējuma, dienests armijā šķiet īpaši pievilcīgs tiem, kuri savā dzīvē nesaskata daudz iespēju uzlabot materiālo stāvokli un vēlas vismaz finansiāli nodrošināt ģimeni.
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Izšķiroša nozīme ir lielajām vienreizējām izmaksām par līguma parakstīšanu, kā arī kompensācijām, ko karavīra nāves gadījumā saņem viņa tuvinieki.
Tādējādi finansiālie apsvērumi daļai vīriešu kļūst par galveno iemeslu piekrist dienestam Krievijas armijā, neraugoties uz risku zaudēt dzīvību karā pret Ukrainu.