"Tam var būt tikai divi iemesli!" Eksperti brīdina par sekām pēc bezprecedenta kiberuzbrukumiem Francijas lielveikaliem
Naktī no 11. uz 12. oktobri Francijas lielveikalus skāra plaši kiberuzbrukumi, ietekmējot veikalu saldēšanas iekārtas un sabojājot preces vairāku miljonu eiro vērtībā. Iemesli šādam uzbrukumam var būt divi, brīdina lielveikalu ķēdes "Intermarche" apvienojošās kompānijas "Groupement Les Mousquetaires" prezidents Tjerī Kotijārs.
Uzbrukuma laikā hakeri uzlauza Francijas lielveikalu saldēšanas sistēmas un mainīja to iestatījumus, liekot saldētavām un aukstuma kamerām sakarst, dažviet pat līdz +50 grādiem. Tāpat noziedznieki pagarināja atkausēšanas ciklu no vienas līdz astoņām stundām, lai trauksmes sistēma par temperatūras paaugstināšanos ziņotu vēlāk.
Uzbrukums skāra vairāk nekā 500 lielveikalu visā Francijā: aptuveni 300 „Groupement Les Mousquetaires” grupas veikalu, tostarp „Intermarche” un „Netto” veikalu, kā arī ap 100 „Cooperative U”, 80 „Carrefour”, 30 „Monoprix” un vairākus „E.Leclerc” veikalus.
Kā norādīja kāda uzbrukumā skartā "Intermarche" veikala īpašnieks Šarls Dezons, viņa veikalā uzbrukums, visticamāk, sākās ap plkst. 23.00, bet darbinieki par to uzzināja vien ap četriem no rīta, kad kāds piegādātājs pamanīja applūdušo noliktavu. Kopējie veikalu zaudējumi vēl nav aprēķināti, taču tiek lēsts, ka tie sasniegs vairākus desmitus miljonu eiro.